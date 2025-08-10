Plenković drastično smršavio, otkrio nam je koja je tajna njegove dijete

Hrvatski premijer Andrej Plenković (55) javno je progovorio o promjenama životnih i prehrambenih navika nakon medicinskog zahvata na srcu. Brojni su primijetili da je premijer vidno smršavio, a Predsjednik Vlade sada se u Opatiji osrvnuo na svoju fizičku transformaciju i za Novi list otkrio da je ona rezultat zdravije prehrane.

"Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima…", rekao je Plenković te dodao da se osjeća puno bolje, zahvaljajući disciplini.

'Ne trebam više skidati kilograme'

"Nekadašnju ishranu sam zaboravio i sada jedem manje i zdravije. Svima koji imaju sličan problem poručio bih neka jedu što više voća i povrća, te u prehranu uvrste nemasno meso i jogurte", objasnio je premijer.

Naime, u posljednjih pet mjeseci konzumira manje obroke kroz dan. Njegova nova rutina sastoji se od laganog doručka i srednje laganog ručka, dok navečer ne jede gotovo ništa. Plenković je zadovoljan svojim rezultatima, a otkrio je da nije izgubio malen broj kilograma.

Foto: Neva Zganec/pixsell

"Stabilizirao sam se i nakon pet mjeseci više ne trebam skidati kilograme, jer bi to u mojim godinama možda bilo previše. Sada trebam postignutu formu zadržat", zaključio je.

'Nema velike mudrosti'

Za Net.hr je prošli mjesec otkrio koje točno namirnice izbjegava.

"Nema neke velike mudrosti, ne jedem ugljikohidrate, točnije, tjesteninu, rižu, kruh, krumpir, apsolutno ništa slatko nije na mom meniju, a ne konzumiram ni alkohol", objasnio nam je premijer. Također, otkrio je da nije tražio pomoć fitness trenera, već se počeo više kretati.

"Puno više hodam", rekao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković o tome da Ivo Sanader izlazi na uvjetnu slobodu