Pukla ljubav zvijezde Manchester Uniteda i zanosne manekenke zbog njezina bizarnog hobija

Samo godinu dana nakon intimnog vjenčanja, brak nogometne zvijezde Manchester Uniteda, Matthijsa de Ligta (25), i nizozemske manekenke Annekee Molenaar (25) navodno je doživio krah. Par, koji je planirao ovog mjeseca raskošnom zabavom u Italiji proslaviti svoju prvu godišnjicu, iznenada je otkazao sve planove. Dok De Ligt sam ljetuje na Ibizi i Barbadosu, nizozemski mediji bruje o razlogu prekida – nogometašu je navodno dozlogrdio "pretjerani spiritualni" način života njegove supruge.

Prema pisanju nizozemskog portala DenD, koji se poziva na izvore bliske paru, veza je "definitivno gotova". Iako se isprva govorilo o tome da si par uzima "malo vremena za sebe", čini se da je pravi razlog razlaza puno dublji i leži u potpuno različitim pogledima na svijet.

"Matthijs navodno više ne može podnijeti Annekeein pretjerani 'spiriwiri-sadržaj'", izvijestio je kanal Realityfbi. Termin "spiriwiri" u Nizozemskoj se kolokvijalno koristi za opisivanje pretjeranog bavljenja ezoterijom i duhovnošću.

A Instagram profil Annekee Molenaar prava je riznica takvog sadržaja. Manekenka, koja vodi i vlastiti brend pod nazivom "Alchemia" (talijanska i poljska riječ za alkemiju), redovito objavljuje fotografije kristala, dragog kamenja i tarot karata. Njezini interesi sežu od drevne prakse transmutacije metala u zlato do modernih duhovnih rituala. Nedavno se pohvalila sudjelovanjem u svojoj prvoj "kakaovoj ceremoniji", ritualu ispijanja kakaa za "otvaranje srca", te završenim tečajem o ljekovitosti cvjetnih esencija u Bach centru. Njezine objave često sadrže citate o povjerenju u svemirski plan, a na jednoj od fotografija nosi majicu sa simbolom kanabisa, dok je drugu objavu popratila emotikonom izvanzemaljskog broda.

Ljubavna priča ovog para započela je još u Amsterdamu, dok je De Ligt kao tinejdžer gradio karijeru u Ajaxu. Godinama su slovili za skladan par, a Annekee ga je pratila kroz transfere u Juventus, Bayern i na kraju u Manchester. Zaruke su pale 2023. godine, a vjenčanje je održano u lipnju 2024., isplanirano na brzinu između nogometnih obveza.

Samo godinu dana kasnije, idilična slika je nestala. Proslava u Italiji je otkazana, a De Ligt je viđen sam na popularnim ljetnim destinacijama. Iako Annekee na svom profilu i dalje ima fotografije sa suprugom, on se u njezinim objavama nije pojavio već gotovo dva mjeseca.

Iako je vijest o razlogu prekida iznenadila mnoge, britanski Daily Mail postavlja pitanje je li De Ligt doista mogao biti iznenađen. Annekeeini interesi za duhovnost i ezoteriju nisu novost i bili su vidljivi na njezinim društvenim mrežama i prije nego što ju je zaprosio. Ipak, čini se da je njezina posvećenost tom načinu života intenzivirana posljednjih mjeseci, osobito nakon pokretanja brenda "Alchemia".