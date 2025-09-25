Ovo je nova članica DP-a: Pozirala za Playboy, bila u centru skandala, zgrozila komentarom o ustašama

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u četvrtak je predao buket cvijeća i člansku iskaznicu novoj članici stranke Vlatki Vukelić.

Vukelić će voditi stranački Odbor za istraživanje jugoslavenskih komunističkih zločina. Penava je istaknuo: "S njom ćemo dodatno dobiti na snazi u smislu znanstvenih istraživanja i znanstvenog pristupa ovoj vrlo osjetljivoj tematici do koje nam je jako stalo", kako bi "sve ove bukače i galamdžije koji nastoje ovu temu zaprljati i onečistiti zbog nekih svojih osobnih ili ideoloških razloga te blokirati procese otkrivanja istine".

Vlatka Vukelić je jako pojačanje koje će pomoći da se tu temu znanstveno potkrijepi i iznese na svjetlo dana, što i jest cilj Vladinog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata", kazao je Penava.

Vukelić je kazala kako su žrtve poraća tema kojom se znanstveno bavi dugi niz godina te da se DP-u priključila nakon Penavina poziva i zato što je ta stranka izašla iz zone komfora i pristala se baviti temama od kojih mnogi bježe.

"Stranački Odbor koji ću predvoditi bit će 'backup' svemu onome što će Penava artikulirati u radu Povjerenstva kojem predsjeda. Cilj je svima da to Povjerenstvo ne bude mrtvo slovo na papiru i to ćemo mi preuzeti na sebe”, najavila je.

Dodala je da smo kao generacija dužni svim sunarodnjacima koji su poginuli i za groba im se ne zna osigurati dostojan ukop.

Tko je Vlatka Vukelić?

Riječ je o povjesničarki i profesorici Fakulteta hrvatskih studija rođenoj u Sisku 1979. godine, koja je na Hrvatskim studijima diplomirala studij povijesti i kroatistike.

Često se nalazila u središtu kontroverzi zbog svojih javnih nastupa i izjava, kao i zbog činjenice da je sudjelovala u skandalu na Hrvatskim studijima. Dugogodišnji sukob dvije grupacije profesora kulminirao je, naime, kada je grupa kojoj je pripadala i Vukelić organizirala sustavno praćenje elektroničke komunikacije članova druge skupine. Protiv Vukelić i još četvero osoba podignuta je optužnica zbog višemjesečnih nezakonitih pristupa mailovima, a da nisu znali njihovi vlasnici.

Situaciju je dodatno zakompliciralo to da su neki od optuženih, među njima i Vukelić, bili uključeni u akademski postupak prihvaćanja nacrta doktorske disertacije Ivana Turudića, danas glavnog državnog odvjetnika. S obzirom na to da je upravo Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podiglo optužnicu, pojavile su se sumnje da se radi o sukobu interesa. Slučaj je više od godinu dana stajao u pravnom zastoju, a do pravomoćne optužnice došlo je tek nakon brojnih upita medija. Ipak, Fakultet nije proveo nikakve stegovne mjere protiv zaposlenika s objašnjenjem da optužnica ne znači i krivnju.

Sporni stavovi

Vukelić je također bila nesuđena dekanica Hrvatskih studija, koji ju je krajem 2022. izabrao na tu poziciju. Međutim, Senat Sveučilišta u Zagrebu trebao ju je formalnu potvrditi, no točka dnevnog reda o njenom imenovanju ukinutu je u travnju 2023. i to točno na Dan sjećanja na žrtve Holokausta. Datum je izazvao rasprave, a neki su ga dovodili u vezu s njenim ranijim tvrdnjama poput one u kojoj je govorila da ustaški logor za djecu u Sisku iz vremena Nezavisne Države Hrvatske nije bio logor, već prihvatilište.

Njene stavove mnogi povjesničari i političari nazvali su povijesnim revizionizmom. Vukelić je rektoru Sveučilišta odgovorila opsežnim dokumentom i ponudila zaključke znanstvenog skupa o tzv. "zbrinjavanju kozaračke djece". Tvrdila je da ne postoje dokumenti koji dokazuje nasilno ubijanje ili mučenje djece u Sisku. Optužbe o revizionizmu navala je medijskom konstrukcijom.

Vukelić je svojedobno komentirala i činjenicu da je Penava izabran za predsjednika Povjerenstva za žrtve nakon drugog svjetskog rata. "Ne treba ovo pitanje vezati za jednu osobu. Upravo stoga i mislim da će ovdje najvažniji biti ljudi s kojima će Penava (ili netko od ključnih aktera) surađivati. Sukladno tomu, ili će ovo biti uspješan projekt ili mrtvo slovo na papiru. Jedan čovjek za ovakav pothvat ne predstavlja ozbiljan pomak....idemo vidjeti tko će biti dio tima. Tek tada su komentari opravdani", napisala je na svom Facebook profilu tada.

Pozirala za Playboy

Kada se na parlamentarnim izborima 2015. godine pojavila na desetom mjestu šeste izborne jedinice izborne liste HDZ-a i partnera, mediji su pisali da se pet godina ranije pojavila u hrvatskom izdanju Playboya.

Poznata je i po verbalnim napadima na glumice Jelenu Veljaču, Lanu Barić i i Natašu Janjić zbog njihovih komentara o hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu nakon njegovog nastupa na dočeku reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

'Ako koja od naših vrlih glumica (Nataša Janjić, Jelena Veljača ili Lana Barić) jednog dana osvoje Oscara za glavnu žensku ulogu i prirede im nezaboravne trenutke nacionalnog jedinstva i zajedništva nitko normalan neće im poželjeti pokvariti njihovu sreću i radost. Sumnjam da bi se itko u Hrvatskoj bunio da ove glumice dočeka performans grupe Let3 ili Parada ponosa na glavnom zagrebačkom trgu. Čudi me da netko tko se toliko poziva na slobodu i prava kojekakvih manjina, tako besramno krši prava drugih koji su izvan njihovog sustava vrijednosti i mentalnih okvira', napisala je tada Vukelić na svojem Facebook profilu.