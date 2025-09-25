OD SIROMAŠTVA DO VRHA /

Prva žena na čelu Moldavije nikad se nije udavala jer je predana borbi, a vozi 'skromnu' Toyotu
Foto: Profimedia
Profesionalni put započela je u Ministarstvu ekonomije, a radila je i u uredu Svjetske banke u Chișinăuu. Kao ministrica obrazovanja (2012.–2015.) istaknula se reformama koje su izazvale polemike, ali i pokazale njezinu odlučnost u borbi protiv korupcije i neučinkovitosti.
Maia Sandu (53), predsjednica Moldavije, jedna je od najutjecajnijih političarki današnje istočne Europe. Rođena 24. svibnja 1972. u selu Risipeni, Sandu je odrastala u skromnoj obitelji, no obrazovanje ju je brzo usmjerilo prema vrhu politike. Diplomirala je menadžment na Ekonomskom sveučilištu u Moldaviji, a potom međunarodne odnose u Chișinăuu. Ključnu prekretnicu u karijeri donijelo joj je školovanje na prestižnom Harvardu, gdje je 2010. završila master studij javne politike.

25.9.2025.
7:23
Hot.hr
Profimedia
MoldavijaPredsjednica
