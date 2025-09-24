Sport
ZVIJEZDA ZLATNOG DOBA
/
Otišla je filmska legenda: Evo kako se Claudia Cardinale mijenjala kroz desetljeća
Foto: Profimedia
Claudia Cardinale, slavna talijanska glumica i simbol poslijeratne kinematografije, preminula je u 87. godini života nedaleko od Pariza, potvrdili su francuski mediji.
1
/27
Tužna vijest iz svijeta filma, glumačka legenda Claudia Cardinale preminula u 87. godini.
24.9.2025.
9:50
Hot.hr
Profimedia
