Pogodila ih je žestoka oluja: Voda srušila most, izlilo se jezero, dvije osobe izgubile život

Supertajfun Ragasa donio je obilne kiše Tajvanu, pri čemu se izlilo barijerno jezero u okrugu Chua-lien. Voda je srušila most, poplavila obližnji grad i ubila dvije osobe.

Spasilački timovi vode kao nestale 30 osoba i aktivno ih traže. Voda se na nekim mjestima popela do drugog kata zgrada. Vatrogasci su premjestili najmanje 260 stanovnika na više terene i drže ih izvan neposredne opasnosti. Vlasti su evakuirale više od 7600 ljudi diljem Tajvana.

Ragasa je pogodio filipinski otok Calayan brzina vjetra je dosezala i do 195 kilometara na sat u središtu oluje. Meteorolozi su također predvidjeli da će pogoditi Hong Kong i južnu obalu Kine. Istovremeno, upozorili su na valove koji bi mogli premašiti tri metra. Rub tajfuna pogodio je istočnu obalu Tajvana, uzrokujući katastrofu.