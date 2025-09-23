STRAŠNI PRIZORI /

Pogodila ih je žestoka oluja: Voda srušila most, izlilo se jezero, dvije osobe izgubile život

Pogodila ih je žestoka oluja: Voda srušila most, izlilo se jezero, dvije osobe izgubile život
Foto: Profimedia
1 /14
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Supertajfun Ragasa donio je obilne kiše Tajvanu, pri čemu se izlilo barijerno jezero u okrugu Chua-lien. Voda je srušila most, poplavila obližnji grad i ubila dvije osobe.

Spasilački timovi vode kao nestale 30 osoba i aktivno ih traže. Voda se na nekim mjestima popela do drugog kata zgrada. Vatrogasci su premjestili najmanje 260 stanovnika na više terene i drže ih izvan neposredne opasnosti. Vlasti su evakuirale više od 7600 ljudi diljem Tajvana.

Ragasa je pogodio filipinski otok Calayan  brzina vjetra je dosezala i do 195 kilometara na sat u središtu oluje. Meteorolozi su također predvidjeli da će pogoditi Hong Kong i južnu obalu Kine. Istovremeno, upozorili su na valove koji bi mogli premašiti tri metra. Rub tajfuna pogodio je istočnu obalu Tajvana, uzrokujući katastrofu.

23.9.2025.
19:15
danas.hr
Profimedia
SupertajfunTajvanKinaOluja
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNI PRIZORI /
Pogodila ih je žestoka oluja: Voda srušila most, izlilo se jezero, dvije osobe izgubile život