O Nataliji priča svijet! Oslanjajući se na samu sebe ostvarila je snove: 'Neki to ne cijene'

U svijetu atletike, gdje se legende rađaju i rekordi postoje da bi se rušili, rijetko se pojavljuje sportašica koja uspijeva zasjeniti duh prošlosti i ispisati potpuno novo poglavlje. Natalia Bukowiecka (rođena Kaczmarek) upravo je takva pojava. Ova poljska sprinterica, rođena 17. siječnja 1998. godine, postala je sinonim za brzinu, upornost i trijumf. Specijalizirana za utrku na 400 metara, osvojila je srca navijača diljem svijeta, ne samo svojim impresivnim nizom medalja s Olimpijskih igara, Svjetskih i Europskih prvenstava, već i povijesnim pothvatom rušenja nacionalnog rekorda starog gotovo pola stoljeća, koji je postavila ikona poljske atletike, Irena Szewińska.

Počeci karijere i uspon do zvijezda

Natalijin put započeo je u malom poljskom gradu Drezdenku, gdje je od najranije dobi pokazivala izniman prirodni talent za trčanje. Uz snažnu podršku obitelji i trenera, brzo je razvila svoje vještine, postavljajući čvrste temelje za profesionalnu karijeru koja je uslijedila. Njezin talent nije dugo ostao nezapažen. Već u tinejdžerskim godinama počela je dominirati na nacionalnim i međunarodnim juniorskim natjecanjima, jasno dajući do znanja da je pred njom velika budućnost.

Njezin prijelaz u seniorsku konkurenciju bio je obilježen brzim uspjesima, ponajprije u štafetnim utrkama gdje je poljska ženska reprezentacija postala poznata kao "Anđeli Matusińskog". Već 2018. godine, kao dio štafete 4x400 metara, osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Birminghamu, a kasnije iste godine i zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Berlinu. Ovi uspjesi bili su samo najava onoga što slijedi. Godine 2019. potvrdila je svoj individualni potencijal osvojivši dvostruko zlato na Europskom prvenstvu za mlađe seniore (U23) u Gävleu – u utrci na 400 metara i u štafeti 4x400 metara.

Olimpijska slava i probijanje granica

Vrhunac njezine dosadašnje karijere dogodio se na odgođenim Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Natalia je postala ključna figura poljske atletske reprezentacije, osvojivši dvije medalje. Prvo je stiglo olimpijsko zlato u mješovitoj štafeti 4x400 metara, gdje je zajedno s Karolom Zalewskim, Justynom Święty-Ersetic i Kajetanom Duszyńskim postavila novi olimpijski i europski rekord. Ubrzo nakon toga, uslijedilo je srebro u ženskoj štafeti 4x400 metara, koju je trčala uz Igu Baumgart-Witan, Małgorzatu Hołub-Kowalik i Justynu Święty-Ersetic, srušivši pritom i nacionalni rekord.

Iako je u Tokiju njezin individualni nastup završio u polufinalu, bilo je jasno da je samo pitanje vremena kada će se probiti i u sam svjetski vrh u pojedinačnoj konkurenciji. Godina 2022. bila je prekretnica. Na mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi poboljšala je svoj osobni rekord na 50.16 sekundi, a samo nekoliko mjeseci kasnije, na Memorijalu Kamile Skolimowske u Chorzówu, ispisala je povijest. S vremenom od 49.86 sekundi postala je tek druga Poljakinja, nakon legendarne Irene Szewińske, koja je 400 metara istrčala ispod 50 sekundi. Nastavila je pomicati granice i u dvorani, kada je u veljači 2023. postala prva Poljakinja koja je u dvoranskoj utrci na 400 metara probila granicu od 51 sekunde (50.83).

"Volim se oslanjati sama na sebe", kazala je svojedobno Natalia Bukowiecka, prenose poljski mediji.

Svjetsko srebro i povijesno europsko zlato

Godina 2023. donijela joj je prvu veliku individualnu medalju na globalnoj sceni. Na Svjetskom prvenstvu u atletici u Budimpešti osvojila je srebrnu medalju s fantastičnim vremenom od 49.57 sekundi, postavši prva poljska atletičarka s medaljom u ovoj disciplini još od vremena Irene Szewińske. Bio je to jasan pokazatelj da pripada samom vrhu svjetske atletike.

Ipak, trenutak koji će zauvijek ostati upisan u povijest poljskog i europskog sporta dogodio se 10. lipnja 2024. na Europskom prvenstvu u Rimu. U finalu utrke na 400 metara, Natalia je vodila epsku borbu s Irkinjom Rhasidat Adeleke. U posljednjim metrima utrke pokazala je nevjerojatnu snagu i mentalnu čvrstinu, prestigla suparnicu i prošla kroz cilj u vremenu od 48.98 sekundi. Tim je rezultatom ne samo osvojila zlatnu medalju, već je i srušila 48 godina star poljski nacionalni rekord Irene Szewińske (49.28), postavljen na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine. Postavila je ujedno i najbrže vrijeme jedne Europljanke u 21. stoljeću.

"Dolazeći na start, sanjala sam o poljskom rekordu, ali ovo vrijeme od 48.98 bilo je nešto više od moje mašte", izjavila je nakon utrke presretna Natalia. Svoj je rekord dodatno popravila kasnije te sezone, istrčavši 48.90 na mitingu u Londonu.

"Svaka medalja mi pokazuje put koji sam prošla… Nikada nisam bila tip koji skuplja suvenire, ali za medalje imam posebno mjesto i tamo ih pohranjujem", izjavila je Natalia Bukowiecka, javlja Infosport.

Pariz 2024. i novo poglavlje u životu

Na Olimpijske igre u Parizu 2024. stigla je kao jedna od glavnih favoritkinja za medalju. U iznimno jakoj konkurenciji uspjela je osvojiti brončanu medalju, čime je zaokružila svoj set medalja s najvećih svjetskih natjecanja i potvrdila svoj status jedne od najboljih sprinterica današnjice.

"Neki to ne cijene… Znam da ovo zvuči egoistično, ali… Stojeći pred takvom šansom, jednostavno ne želim imati što požaliti da sam mogla više ili učiniti nešto drugo", kazala je Natalia Bukowiecka.

Osim sportskih uspjeha, Natalia je sreću pronašla i u privatnom životu. U rujnu 2024. godine udala se za dugogodišnjeg partnera, poljskog bacača kugle Konrada Bukowieckog, s kojim je u vezi od 2018. godine. Njihova veza predstavlja spoj dvoje vrhunskih sportaša koji su jedno drugome najveća podrška.

Natalia Bukowiecka danas nije samo vlasnica niza nacionalnih rekorda na 300 m i 400 m (na otvorenom i u dvorani) te u štafetama, već je i inspiracija novim generacijama sportaša. Njezin put, obilježen predanošću, strašću i nevjerojatnom voljom, dokaz je da se snovi mogu ostvariti, pa čak i oni o nadmašivanju legendi. Poljska je u njoj dobila novu atletsku kraljicu, a svijet atletike zvijezdu koja će još dugo sjati na stazama diljem planeta.

