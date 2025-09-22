Spektakularne fotografije iz zraka prikazuju kako raste nova Kranjčevićeva

U Kranjčevićevoj ulici u punom su jeku radovi na izgradnji suvremenog stadiona koji će uskoro postati privremeni dom GNK Dinama.

Projekt vrijedan oko 38 milijuna eura povjeren je građevinskoj tvrtki Strabag, a nakon potpunog rušenja starog zdanja, strojevi su započeli s prvim fazama gradnje.

Prema planu, nova Kranjčevićeva imat će 11.163 natkrivena mjesta i ispunjavati stroge kriterije UEFA-ine četvrte kategorije, što znači da će na njoj moći igrati i utakmice europskih natjecanja najvišeg ranga.

Stadion se gradi kao privremeno rješenje za Dinamo, dok se ne riješi dugoročno pitanje maksimirskog stadiona. Iako je gradilište još uvijek u početnoj fazi, očekuje se da će radovi teći ubrzanim tempom.

Ovako trenutačno izgleda gradilište iz zraka.

Radove izvodi građevinska tvrtka Strabag, čija je ponuda za projekt iznosila 37,87 milijuna eura bez PDV-a. Planirani rok za završetak radova je 18 mjeseci, što znači da bi do kraja 2026. godine stadion trebao biti spreman za upotrebu.

Grad Zagreb najavio je kako bi novi Maksimir trebao biti dovršen do 2029. godine, čime bi se završila višegodišnja saga oko zamjene dotrajalog i nefunkcionalnog stadiona.