Najnovije fotografije Doma sportova: Kultna dvorana polako vraća legendarni sjaj

Rekonstrukcija jednog od najpoznatijih zagrebačkih sportskih objekata, Doma sportova na Trešnjevci, ulazi u novu fazu.

Prva faza radova privodi se kraju nakon što je od početka godine 90 metara visok kran uklonio staru, dotrajalu čeličnu konstrukciju nad Dvoranama 1, 3 i 4 te postavio potpuno novu.

Sljedeći korak je druga faza obnove, tijekom koje će se sanirati krov nad Dvoranom 2. Ovaj zahvat vrijedan 6 milijuna eura trajat će približno šest mjeseci, a njegov dovršetak otvorit će put potpunom završetku rekonstrukcije.

Prema planovima, ljubitelji sporta i brojni zagrebački klubovi mogli bi se u Dom sportova vratiti već iduće godine na ljeto, kada bi legendarna dvorana ponovno zasjala u punom sjaju i ponudila moderne uvjete za treninge, natjecanja i velike sportske spektakle.

"Riječ je o iznimno složenom projektu – Dom sportova nije samo oštećen u potresu, već se radi i o građevini iz sedamdesetih koja zahtijeva temeljitu obnovu. Zato sam posebno ponosan što smo nakon 17 godina najava upravo mi ti koji vraćamo sjaj ovom ključnom sportskom centru. Ovo je najveća obnova postojeće sportske infrastrukture u proteklih nekoliko desetljeća", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.