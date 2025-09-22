Obnova od milijardu eura: Kada će se navijači konačno vratiti na kultni stadion?

Barcelona je uložila golema sredstva čak 1,5 milijardi eura u obnovu Camp Noua, ali navijači će na povratak na kultni stadion morati još malo pričekati. Iako je klub u početku najavljivao rujanski povratak, administrativne dozvole i završni radovi i dalje koče otvaranje.

Dvoboj Lige prvaka s PSG-om 1. listopada igrat će se na Montjuicu, a čak je bilo govora da će domaći ogled sa Real Sociedadom biti prebačen na manji Estadi Johan Cruyff.

Unatoč svim odgodama, optimizam raste Barca vjeruje da će se na Camp Nou vratiti 18. listopada protiv Girone. Klub je već objavio snimke s gradilišta: stadion sada ima struju, vodu, sigurnosne kamere, sanitarne čvorove i tisuće novih sjedećih mjesta.

Casa nostra, més a prop. SPOTIFY CAMP NOU 💙❤️ pic.twitter.com/WFTrTwk1I1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 21, 2025

Iako svlačionica još nema vrata, ormarići su postavljeni, a travnjak spreman za prva testiranja. Povratak na Camp Nou neće biti samo sportski događaj, već i simbol povratka normalnosti za navijače i klub koji je uložio sve kako bi modernizirao svoj dom.