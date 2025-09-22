ZAVELE POSJETITELJE /

Kakve krasotice! Zbog njih mnogi su i zaboravili koncert: Dvije dame ljepotom zasjenile nastup

Foto: Ivica Benić
1 /24
Prostor Katakombi na lijevoj obali Drave ove subote ponovno je bio epicentar urbane glazbe i mode. Grupa S.A.R.S. otvorila je večer izvođenjem svojih najvećih hitova. No, prava senzacija uslijedila je s dolaskom Kirila Džajkovskog, DJ-a, koji je zajedno s bendom podigao temperaturu do maksimuma. 

Međutim, osim glazbenog spektakla, posebnu pažnju privukla je i publika koja se okupila. Posebno su se istaknule dame koje su došle u modernim izdanjima. Prevladavao je urban style, s naglaskom na opuštene modne kombinacije koje su savršeno odgovarale atmosferi samog događaja. Različite modne nijanse i detalji su dominirali, a sve to zabilježio je portal SiB!

 

22.9.2025.
8:52
Hot.hr
Ivica Benić
