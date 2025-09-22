Od ismijavanja u školi do stranica talijanskog Voguea: Priča prve hrvatske plus-size manekenke

NI GVARDIOLA NIJE ŠTEDIO /
Još će se dugo pričati o onome što je Guardiola napravio: Pljuvanje, poljubac sucu, udaranje po glavi...
Lucija Lugomer (32) već godinama nosi titulu prve i najpoznatije hrvatske plus-size manekenke. Njezina priča nije samo o uspjehu u modnom svijetu, već i o hrabrosti, upornosti i ljubavi prema sebi.
Od odrastanja u Zagrebu i izazovnog djetinjstva obilježenog gubitkom majke, preko prvih koraka na modnim pistama do uloge supruge i majke – Lucija je svojim putem pokazala da se ljepota ne mjeri brojevima, već snagom duha i osmijehom.
Danas je inspiracija tisućama žena koje u njoj vide dokaz da se standardi mogu mijenjati i da je svaka žena lijepa na svoj način. U nastavku pogledajte fotogaleriju koja donosi njezinu transformaciju kroz godine: od skromnih početaka do modne ikone i simbola samoprihvaćanja.