Od ismijavanja u školi do stranica talijanskog Voguea: Priča prve hrvatske plus-size manekenke

Zar je već toliko prošlo? Pogledajte kako je Lucija Lugomer izgledala na početku karijere
Foto: Boris Scitar/pixsell
Kao prva i najpoznatija hrvatska plus-size manekenka, njezina priča nije samo priča o uspjehu u svijetu mode, već i duboko inspirativno putovanje od izazovnog djetinjstva do ispunjenog života supruge, majke i uzora tisućama žena.
Lucija Lugomer (32) već godinama nosi titulu prve i najpoznatije hrvatske plus-size manekenke. Njezina priča nije samo o uspjehu u modnom svijetu, već i o hrabrosti, upornosti i ljubavi prema sebi.

Od odrastanja u Zagrebu i izazovnog djetinjstva obilježenog gubitkom majke, preko prvih koraka na modnim pistama do uloge supruge i majke – Lucija je svojim putem pokazala da se ljepota ne mjeri brojevima, već snagom duha i osmijehom.

Danas je inspiracija tisućama žena koje u njoj vide dokaz da se standardi mogu mijenjati i da je svaka žena lijepa na svoj način. U nastavku pogledajte fotogaleriju koja donosi njezinu transformaciju kroz godine: od skromnih početaka do modne ikone i simbola samoprihvaćanja.

