Od ismijavanja u školi do stranica talijanskog Voguea: Priča prve hrvatske plus-size manekenke

Lucija Lugomer (32) već godinama nosi titulu prve i najpoznatije hrvatske plus-size manekenke. Njezina priča nije samo o uspjehu u modnom svijetu, već i o hrabrosti, upornosti i ljubavi prema sebi.

Od odrastanja u Zagrebu i izazovnog djetinjstva obilježenog gubitkom majke, preko prvih koraka na modnim pistama do uloge supruge i majke – Lucija je svojim putem pokazala da se ljepota ne mjeri brojevima, već snagom duha i osmijehom.

Danas je inspiracija tisućama žena koje u njoj vide dokaz da se standardi mogu mijenjati i da je svaka žena lijepa na svoj način. U nastavku pogledajte fotogaleriju koja donosi njezinu transformaciju kroz godine: od skromnih početaka do modne ikone i simbola samoprihvaćanja.