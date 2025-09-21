Užasni prizori: Strašan sudar automobila i motocikla, interventirali i vatrogasci

Danas prije podneva, oko 11.50 dogodila se teška prometna nesreća na cesti u mjestu Goričica pokraj Donje Zeline.

Sudarili su se osobni automobil Toyota Yaris i motocikl Kawasaki, a ozlijeđene su dvije osobe koje je odvezla Hitna, javljaju Vatrogasci DVD-a Blaževdol.

"Na intervenciju izlazimo s NV Blaževdol 110, malim NV Blaževdol 116 te ukupno 7 operativca. Po dolasku na lokaciju uočavamo kako su djelatnici HMP preuzeli obje osobe na daljnju obradu. Uz vizualni pregled, otpajamo akumulatore na vozilima te preko dispečera ŽVOC-a alarmiramo djelatnike županijskih cesta zbog potrebe za sanacijom tekućina koje se izlijevaju iz vozila", napisali su.

Bili su pristuni djelatnici MUP-a, a kraj intervencije bio je u 13.00.