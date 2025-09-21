Ljepota, mladost i raskošne nošnje: Bajkoviti prizori s Vinkovačkih jeseni, među krasoticama i Mongolka

Narodne nošnje, veselje i dobra zabava - to je ono što je obilježilo 60. Vinkovačke jeseni koje traju od 12. rujna sve do danas. Manifestaciju je zatvorio svečani mimohod 60. Vinkovačkih jeseni i revija konjskih zaprega, događaj koji je danas okupio više od 3.000 sudionika iz cijele Hrvatske.

U prepunim ulicama grada prodefiliralo je oko 70 folklornih skupina, predstavljajući raskoš običaja, nošnji i izvornih plesova, dok su zaprege i jahači dodatno upotpunili dojmljiv prizor. Program je završio velikom finalnom svečanošću na stadionu HNK “Cibalia”, gdje su sudionici, na prijedlog KUD-ova, izveli šokačko kolo.

Poseban dio programa ove godine bio je i segment Etno frizure svijeta, gdje su predstavnici različitih kultura prezentirali tradicionalne frizure i stilove kose iz svojih zemalja. Posjetitelji su mogli uživati u raznolikosti izgleda i detalja, što je obogatilo vizualni dojam manifestacije i pokazalo kako tradicija i ljepota mogu imati univerzalni jezik.

Vinkovačke jeseni, pod sloganom „Jesen rumeni’ jabuka”, još jednom su pokazale da tradicija živi u pjesmi, plesu, nošnjama i srcima onih koji je čuvaju.