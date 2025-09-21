Putin zabranio perverzije na Interviziji, a oduševit ćete se kad vidite kako izgleda srpski predstavnik

Nakon što je Rusija izbačena s Eurosonga zbog invazije na Ukrajinu 2022., Vladimir Putin je u veljači 2025. potpisao dekret kojim je vratio Interviziju – glazbeno natjecanje iz doba Hladnog rata zamišljeno kao alternativa Zapadu. Festival je održan pokraj Moskve i okupio je sve zemlje bliske Kremlju.

Na pozornici su nastupili izvođači iz Bjelorusije, Brazila, Kine, Kolumbije, Kube, Egipta, Etiopije, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Katara, Rusije, Saudijske Arabije, Srbije, Južne Afrike, Tadžikistana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Uzbekistana, Venezuele i Vijetnama.

Srbija je imala svog predstavnika, Slobodana Trkulju, koji je s grupom Balkanopolis spojio tradiciju i suvremeni zvuk. Pobjedu je na kraju odnio predstavnik Vijetnama, dok je ruski nastup bio izuzet iz natjecateljskog dijela. U nastavku pogledajte kako je izgledala ruska verzija Eurosonga.