Od fado glazbe do romanse s 15 godina mlađim umjetnikom: Ovako se mijenjala Jelena Radan

Jelena Radan (51) je hrvatska pjevačica i kantautorica. Poznata je po svom glazbenom izričaju koji uključuje fado, portugalski glazbeni žanr prepun tuge i nostalgije, te po svojim emotivnim nastupima. Nakon završene srednje škole, Jelena je upisala Pravni fakultet, no ubrzo je odlučila posvetiti se glazbi. Njena glazbena karijera započela je u mladosti, nastupajući u različitim bendovima i klubovima diljem Zagreba.

Poznata je po tome što je u svojoj glazbenoj karijeri izvodila pjesme na više jezika, uključujući hrvatski, portugalski, francuski i engleski. Njezin glazbeni opus obuhvaća albume poput "Jelena", "Nije kraj" i "Moja potraga za fadom", a album "Nije kraj" nominiran je za nagradu Porin.

Osim glazbe, aktivna je i u drugim umjetničkim područjima. Bavi se pisanjem, a poznata je i po tome što svoju privatnost drži izvan medijskog fokusa. Krajem 2010. godine započela je vezu s umjetnikom Borisom Sekulićem, 15 godina mlađim od nje. Početkom 2014. godine dobili su kćer Mašu.

Veliki interes javnosti izazvala je i nastupom na Dori 2025. godine s pjesmom „Salut”, koju je izvodila na francuskom jeziku.