Akrobacije, Rafalei i ovacije: Pogledajte zračni spektakl u Lučkom koji je oduševio posjetitelje

Na Aerodromu Lučko održana je proslava 115 godina zrakoplovstva u Zagrebu. Zagrebački zrakoplovni savez organizirao je Memorijal Miroslava Nesseka, odajući počast jednom od najistaknutijih promotora hrvatskog zrakoplovstva, dok je Zagreb Air Show organizirao Aeroklub Penkala 1910.

Program, koji povezuje povijest i budućnost zrakoplovstva, započeo je u subotu ujutro natjecanjima paraglajdera, padobranaca i pilota aviona.

Za nezaboravan poslijepodnevni zrakoplovni spektakl bili su zaduženi aduti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva – borbeni avion Rafale i Black Hawk, a atrakcije na nebu akrobatskih ekipa i samostalnih pilota mamile su ovacije posjetitelja.

Posjetitelji su mogli razgledati letjelice, upoznati pilote i uživati u druženju u avijatičarskoj atmosferi.