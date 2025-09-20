Invazija turista na hrvatski grad, a uglancani oldtimeri privlačili poglede

Iako se ljeto polako bliži kraju, u Šibeniku kao da još uvijek kuca srce sezone – grad je prepun turista sa svih strana svijeta. U tom užurbanom okruženju, Oldtimer auto-moto klub Šibenik ispunio je svoje obećanje i organizirao promotivni susret koji je okupio vlasnike i ljubitelje povijesnih vozila iz svih krajeva Hrvatske.

Izložba se održala na šibenskoj rivi, gdje su posjetitelji imali priliku razgledati pažljivo očuvane automobile koji su obilježili protekla desetljeća.