Nemoš' ti to razumit: Torcida napravila spektakl uoči derbija

S parkirališta na Lovrincu u petak navečer krenuo je tradicionalni karusel kojim je Torcida, dan uoči derbija protiv Dinama, još jednom podigla atmosferu u Splitu.

Prema riječima svjedoka, kolona automobila i motora prolazila je oko pet minuta, a konvoj se potom uputio prema centru grada. Uz navijačke pjesme, zastave i baklje, Torcida je prošla glavnim ulicama pod Marjanom, želeći podsjetiti sve Splićane da je subota rezervirana za najveći hrvatski derbi na Poljudu.