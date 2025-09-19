UKLJUČITE IH U PREHRANU /

Borite se s viškom kilograma? Ovo je 20 najboljih supernamirnica za mršavljenje

Foto: Pexels
Brojne supernamirnice mogu utjecati na vaš proces mršavljenja. Osim što su bogate vitaminima i mineralima, često sadrže nutrijente poput proteina i vlakana koji pomažu kod smanjenja apetita i sitosti. Najbolji rezultati postižu se kada se ove namirnice uključe u uravnoteženu prehranu i kombiniraju s raznovrsnim hranjivim sastojcima.
Sve veći broj ima problema s pretilošću i traži učinkovit i zdrav način za mršavljenje. Na tom putu mogu vam pomoći supernamirnice bogate nutrijentima koji osim što jačaju zdravlje, mogu potaknuti i gubitak suvišnih kilograma. Znanstvena istraživanja ističu da određene namirnice, bogate antioksidansima, mikronutrijentima i posebnim spojevima, igraju važnu ulogu u regulaciji tjelesne težine, piše Healthline.

Pogledajte u galeriji kojih 20 namirnica vam mogu pomoći u procesu mršavljenja.

 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

 

 

19.9.2025.
11:29
Magazin.hr
Pexels
MršavljenjeNamirniceVoće I PovrćeGubitak KilogramaPretilostPrehrana
