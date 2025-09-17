Mnogi rade istu grešku s jogurtom: Nutricionisti upozoravaju da tako bacate najzdraviji dio

Otvarate poklopac jogurta, očekujući kremastu teksturu, no dočeka vas vodenasti sloj na vrhu. Mnogi će tu tekućinu instinktivno odliti, misleći da se jogurt pokvario.

Međutim, nutricionisti upozoravaju da time činite veliku pogrešku i bacate upravo najhranjiviji dio ovog popularnog mliječnog proizvoda.

Nutritivno blago koje ne smijete baciti

Ta misteriozna tekućina zapravo je sirutka, nusprodukt procesa sirenja i proizvodnje jogurta. Mlijeko sadrži dvije glavne vrste proteina: kazein i sirutku. Tijekom fermentacije, kazein se zgušnjava i stvara čvrstu, kremastu masu koju poznajemo kao jogurt. Sirutka, s druge strane, ostaje u tekućem obliku.

Budući da je sirutka manje gustoće od čvrstog dijela jogurta, s vremenom se prirodno izdvaja i ispliva na površinu. Znanstvenici tu pojavu uspoređuju s izdvajanjem ulja u prirodnom maslacu od kikirikija. To je potpuno normalan proces i nipošto nije znak da se jogurt pokvario, već dokaz da u rukama držite prirodan proizvod.

Sirutka je potpuni protein, što znači da sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina koje naše tijelo ne može samo proizvesti. Upravo zbog toga su proteinski prašci, popularni među sportašima, najčešće napravljeni od dehidrirane sirutke.

Osim proteinima, bogata je i probioticima koji potiču zdravlje probavnog sustava, kalcijem ključnim za kosti te važnim mineralima poput fosfora, magnezija i kalija. Stručnjaci ističu da proteini iz sirutke pružaju dulji osjećaj sitosti te da ih tijelo lakše probavlja i apsorbira.

Kako prepoznati da se jogurt doista pokvario?

Iako je sirutka zdrava, važno je znati prepoznati kada jogurt doista nije za konzumaciju. Prema savjetima stručnjaka s portala Health, obratite pozornost na sljedeće znakove:

Neugodan miris: Svježi jogurt ima blago kiselkast miris. Ako osjetite bilo kakav užegli ili neugodan miris, bacite ga.

Promjena boje: Pojava ružičastih, žutih ili zelenih mrlja siguran je znak rasta plijesni ili bakterija. U tom slučaju, potrebno je baciti cijelo pakiranje.

Čudna tekstura: Ako je jogurt pretjerano grudast, sluzav ili se zgrušao na neobičan način, to je znak kvarenja.

Napuhnuta ambalaža: Ako je poklopac ili sama čašica jogurta napuhnuta, to može značiti da je došlo do fermentacije uzrokovane kvarenjem.

