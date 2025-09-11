Pečene kruške koje će vas oduševiti: Ovim receptima teško ćete odoljeti
Ako volite kruške, sigurno će vam se svidjeti ovi recepti za ukusne i zdrave deserte
Pečene kruške klasik su koji svaki jesenski ili zimski dan pretvara u pravu poslasticu. Priprema ovog jednostavnog deserta nije samo način da iskoristite sezonsko voće, već i prilika da uživate u zdravim i ukusnim slasticama, bez nepotrebnih aditiva.
Recept za klasične pečene kruške s medom i cimetom
Ovaj recept je esencija jednostavnosti i topline. Kombinacija meda i cimeta savršeno nadopunjuje prirodnu slatkoću krušaka, stvarajući desert koji podsjeća na djetinjstvo.
Sastojci:
- 4 čvršće kruške (poput sorti Williams ili Bosc)
- 2 žlice meda
- 1 žličica cimeta
- Sok od pola limuna
- 1 žlica maslaca, narezanog na 4 komadića
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 190°C. Kruške operite, prepolovite po dužini i malom žličicom ili žlicom za dinju pažljivo izdubite sredinu s košticama.
2. Prepolovljene kruške posložite u posudu za pečenje s prerezanom stranom prema gore. Prelijte ih limunovim sokom kako ne bi potamnile.
3. U maloj zdjeli pomiješajte med i cimet. Dobivenu smjesu ravnomjerno rasporedite preko krušaka.
4. Na svaku polovicu kruške stavite mali komadić maslaca. Pecite 25-30 minuta, ili dok kruške ne omekšaju i lagano se karameliziraju na rubovima.
5. Poslužite toplo, samo ili s kuglicom sladoleda od vanilije.
Recept za pečene kruške s orasima i smeđim šećerom
Za one koji vole bogatije okuse i hrskavu teksturu, ova verzija s nadjevom od oraha i smeđeg šećera je pun pogodak.
Sastojci:
- 4 kruške
- 50 g grubo sjeckanih oraha
- 3 žlice smeđeg šećera
- 2 žlice otopljenog maslaca
- Pola žličice cimeta
- Prstohvat muškatnog oraščića
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 190°C. Pripremite kruške kao u prethodnom receptu (prepolovite i izdubite).
2. U zdjeli pomiješajte sjeckane orahe, smeđi šećer, cimet i muškatni oraščić. Dodajte otopljeni maslac i sve dobro sjedinite.
3. Nadjevom napunite udubine u polovicama krušaka.
4. Posložite kruške u posudu za pečenje i pecite 30-35 minuta, dok ne omekšaju, a nadjev postane zlatan i hrskav.
5. Poslužite toplo, po želji prelivene s malo karamel umaka ili javorovog sirupa.
Recept za zdrave pečene kruške bez dodatnog šećera
Ovaj recept slavi prirodnu slatkoću zrelih krušaka, uz dodatak toplih začina. Idealan je za one koji izbjegavaju šećer, a žele uživati u ukusnom i zdravom desertu.
Sastojci:
- 4 zrele, ali i dalje čvrste kruške
- 1 žlica otopljenog kokosovog ulja (ili maslaca)
- 1 žličica cimeta
- Pola žličice ekstrakta vanilije
- Prstohvat đumbira u prahu (opcionalno)
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kruške operite, prepolovite i izdubite sredinu.
3. Kistom ili žlicom ravnomjerno premažite prerezanu stranu krušaka pripremljenom mješavinom.
4. Položite kruške u posudu za pečenje i pecite oko 25-35 minuta, ovisno o zrelosti, dok ne postanu mekane i mirisne.
5. Poslužite tople, same ili s žlicom grčkog jogurta i posipane s nekoliko sjeckanih badema za dodatnu teksturu.
Recept za brzo pečene kruške s javorovim sirupom
Kad želite desert na brzinu, ovaj recept s javorovim sirupom je idealno rješenje. Spreman je za pećnicu za samo nekoliko minuta.
Sastojci:
- 4 kruške
- 4 žlice javorovog sirupa
- Sok od pola limuna
- Pola žličice ekstrakta vanilije
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 200°C. Pripremite kruške (prepolovite, izdubite). Odmah ih pokapajte limunovim sokom da ne potamne.
2. U zdjelici pomiješajte javorov sirup i ekstrakt vanilije. Posložite kruške u posudu za pečenje i prelijte ih mješavinom sirupa i vanilije.
3. Pecite 20-25 minuta, dok ne omekšaju i dok se sirup lagano ne zgusne. Tijekom pečenja ih jednom možete preliti sokom iz posude. Poslužite odmah.
Dodatni savjeti za savršeno pečene kruške
Odabir krušaka - Koristite čvrste, blago zrele kruške. Sorte poput Bosc (Abate Fetel), Konferans ili Viljamovka odlično zadržavaju oblik tijekom pečenja. Izbjegavajte prezrele kruške jer će postati kašaste.
Ne preskačite limun - Limunov sok nije samo za okus. Njegova kiselina sprječava tamnjenje (oksidaciju) mesa kruške nakon rezanja.
Prilagodite vrijeme pečenja - Vrijeme pečenja ovisi o veličini i zrelosti krušaka. Provjerite jesu li gotove tako da ih probodete vrhom noža – trebale bi biti mekane, ali ne i raspadnute.
Kreativno posluživanje - Pečene kruške su fantastične s kuglicom sladoleda od vanilije, žlicom tučenog vrhnja, grčkim jogurtom, posipane granolom ili sjeckanim orašastim plodovima.
Prilagodite teksturu - Ako volite mekše kruške, dodajte na dno posude za pečenje malo vode ili soka od jabuke. To će stvoriti paru i pomoći da se kruške ravnomjernije skuhaju.
Kako čuvati pečene kruške?
Pečene kruške su najbolje kada se posluže svježe i tople, direktno iz pećnice. Međutim, ako vam ostane viška, možete ih pravilno pohraniti.
Čuvanje u hladnjaku
- Pustite da se pečene kruške potpuno ohlade na sobnoj temperaturi.
- Prebacite ih u hermetički zatvorenu posudu.
- U hladnjaku mogu stajati do 3 dana.
Podgrijavanje
- Za najbolje rezultate, podgrijte ih u pećnici na 150°C nekoliko minuta dok se ne ugriju.
- Možete ih podgrijati i u mikrovalnoj pećnici, ali pazite da ne postanu previše mekane.
