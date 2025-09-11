Pečene kruške koje će vas oduševiti: Ovim receptima teško ćete odoljeti

Pečene kruške klasik su koji svaki jesenski ili zimski dan pretvara u pravu poslasticu. Priprema ovog jednostavnog deserta nije samo način da iskoristite sezonsko voće, već i prilika da uživate u zdravim i ukusnim slasticama, bez nepotrebnih aditiva.

Recept za klasične pečene kruške s medom i cimetom

Ovaj recept je esencija jednostavnosti i topline. Kombinacija meda i cimeta savršeno nadopunjuje prirodnu slatkoću krušaka, stvarajući desert koji podsjeća na djetinjstvo.

Sastojci:

4 čvršće kruške (poput sorti Williams ili Bosc)

2 žlice meda

1 žličica cimeta

Sok od pola limuna

1 žlica maslaca, narezanog na 4 komadića

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 190°C. Kruške operite, prepolovite po dužini i malom žličicom ili žlicom za dinju pažljivo izdubite sredinu s košticama.

2. Prepolovljene kruške posložite u posudu za pečenje s prerezanom stranom prema gore. Prelijte ih limunovim sokom kako ne bi potamnile.

3. U maloj zdjeli pomiješajte med i cimet. Dobivenu smjesu ravnomjerno rasporedite preko krušaka.

4. Na svaku polovicu kruške stavite mali komadić maslaca. Pecite 25-30 minuta, ili dok kruške ne omekšaju i lagano se karameliziraju na rubovima.

5. Poslužite toplo, samo ili s kuglicom sladoleda od vanilije.

Foto: Shutterstock

Recept za pečene kruške s orasima i smeđim šećerom

Za one koji vole bogatije okuse i hrskavu teksturu, ova verzija s nadjevom od oraha i smeđeg šećera je pun pogodak.

Sastojci:

4 kruške

50 g grubo sjeckanih oraha

3 žlice smeđeg šećera

2 žlice otopljenog maslaca

Pola žličice cimeta

Prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 190°C. Pripremite kruške kao u prethodnom receptu (prepolovite i izdubite).

2. U zdjeli pomiješajte sjeckane orahe, smeđi šećer, cimet i muškatni oraščić. Dodajte otopljeni maslac i sve dobro sjedinite.

3. Nadjevom napunite udubine u polovicama krušaka.

4. Posložite kruške u posudu za pečenje i pecite 30-35 minuta, dok ne omekšaju, a nadjev postane zlatan i hrskav.

5. Poslužite toplo, po želji prelivene s malo karamel umaka ili javorovog sirupa.

Foto: Shutterstock

Recept za zdrave pečene kruške bez dodatnog šećera

Ovaj recept slavi prirodnu slatkoću zrelih krušaka, uz dodatak toplih začina. Idealan je za one koji izbjegavaju šećer, a žele uživati u ukusnom i zdravom desertu.

Sastojci:

4 zrele, ali i dalje čvrste kruške

1 žlica otopljenog kokosovog ulja (ili maslaca)

1 žličica cimeta

Pola žličice ekstrakta vanilije

Prstohvat đumbira u prahu (opcionalno)

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kruške operite, prepolovite i izdubite sredinu.

3. Kistom ili žlicom ravnomjerno premažite prerezanu stranu krušaka pripremljenom mješavinom.

4. Položite kruške u posudu za pečenje i pecite oko 25-35 minuta, ovisno o zrelosti, dok ne postanu mekane i mirisne.

5. Poslužite tople, same ili s žlicom grčkog jogurta i posipane s nekoliko sjeckanih badema za dodatnu teksturu.

Recept za brzo pečene kruške s javorovim sirupom

Kad želite desert na brzinu, ovaj recept s javorovim sirupom je idealno rješenje. Spreman je za pećnicu za samo nekoliko minuta.

Sastojci:

4 kruške

4 žlice javorovog sirupa

Sok od pola limuna

Pola žličice ekstrakta vanilije

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 200°C. Pripremite kruške (prepolovite, izdubite). Odmah ih pokapajte limunovim sokom da ne potamne.

2. U zdjelici pomiješajte javorov sirup i ekstrakt vanilije. Posložite kruške u posudu za pečenje i prelijte ih mješavinom sirupa i vanilije.

3. Pecite 20-25 minuta, dok ne omekšaju i dok se sirup lagano ne zgusne. Tijekom pečenja ih jednom možete preliti sokom iz posude. Poslužite odmah.

Dodatni savjeti za savršeno pečene kruške

Odabir krušaka - Koristite čvrste, blago zrele kruške. Sorte poput Bosc (Abate Fetel), Konferans ili Viljamovka odlično zadržavaju oblik tijekom pečenja. Izbjegavajte prezrele kruške jer će postati kašaste.

Ne preskačite limun - Limunov sok nije samo za okus. Njegova kiselina sprječava tamnjenje (oksidaciju) mesa kruške nakon rezanja.

Prilagodite vrijeme pečenja - Vrijeme pečenja ovisi o veličini i zrelosti krušaka. Provjerite jesu li gotove tako da ih probodete vrhom noža – trebale bi biti mekane, ali ne i raspadnute.

Kreativno posluživanje - Pečene kruške su fantastične s kuglicom sladoleda od vanilije, žlicom tučenog vrhnja, grčkim jogurtom, posipane granolom ili sjeckanim orašastim plodovima.

Prilagodite teksturu - Ako volite mekše kruške, dodajte na dno posude za pečenje malo vode ili soka od jabuke. To će stvoriti paru i pomoći da se kruške ravnomjernije skuhaju.

Foto: Shutterstock

Kako čuvati pečene kruške?

Pečene kruške su najbolje kada se posluže svježe i tople, direktno iz pećnice. Međutim, ako vam ostane viška, možete ih pravilno pohraniti.

Čuvanje u hladnjaku

Pustite da se pečene kruške potpuno ohlade na sobnoj temperaturi.

Prebacite ih u hermetički zatvorenu posudu.

U hladnjaku mogu stajati do 3 dana.

Podgrijavanje

Za najbolje rezultate, podgrijte ih u pećnici na 150°C nekoliko minuta dok se ne ugriju.

Možete ih podgrijati i u mikrovalnoj pećnici, ali pazite da ne postanu previše mekane.

