Istarski kuhar otkriva trikove za pravilno čišćenje i pripremu ribe: 'Jedna je greška najčešća'

Pravilna priprema ribe ključna je za očuvanje okusa, teksture i nutritivnih vrijednosti, a mnoge često zbunjuju osnovni koraci čišćenja i pripreme. Od uklanjanja ljuski i iznutrica do pravilnog rezanja i čuvanja, svaka faza utječe na konačni rezultat. Stoga profesionalni kuhari naglašavaju važnost pravilnog pristupa svim fazama pripreme, od čišćenja do posluživanja, budući da svaki detalj utječe na konačan rezultat.

Iako ima 25 godina, kuhar i food influencer Antonio Brajković, iza sebe već ima više od desetljeća iskustva u profesionalnoj kuhinji, a na društvenim mrežama redovito objavljuje kulinarske recepte i savjete.

Dolazi iz malog mjesta Štrmac kraj Labina, a ljubav prema kuhanju rodila se još u školskim danima – kada je prijateljima nosio palačinke i otkrivao kako spoj kreativnosti i okusa može biti neiscrpan izvor inspiracije. Kuharsku karijeru započeo je s 14 godina, radeći vikendima u lokalnim ugostiteljskim objektima. Prvo ozbiljnije iskustvo stekao je u restoranu u kojem su se svakodnevno pripremale marende za radnike, što mu je omogućilo da savlada temeljne kulinarske vještine i stekne radnu disciplinu. Upravo su ti rani koraci poslužili kao čvrsta podloga za daljnji profesionalni razvoj – od rada u hotelskim lancima i na brodovima, do usavršavanja kroz radionice pod vodstvom chefova s Michelinovim priznanjima.

Brajković otkriva praktične trikove koji će vam pomići da pravilno očistite i pripremite ribu, te pritom sačuvate njezin prirodni okus, teksturu i nutritivne vrijednosti. Ribu je tako moguće pripremiti brzo, sigurno i jednostavno, čak i ako nemate iskustva u kuhinji.

Pravilno čišćenje i odmrzavanje ribe

Mnogi i dalje griješe kada čiste ribu, lignje i dagnje, osobito jer to ne rade u morskoj vodi, što je presudno za očuvanje svježine i okusa. Kuhar Brajković upozorava da takvi propusti mogu bitno utjecati na kvalitetu jela.

"Razlika kod čišćenja ribe u morskoj vodi je ta što je poslije ne morate čistiti jer će more sve isprati, a iznutrice će pojesti galebovi. Najčešće greške kod čišćenja ribe su te što se ne očiste dobro škrge i ne opere krv uz kralježnicu, što je jako važno ako riba treba stajati u hladnjaku dva dana", objašnjava.

"Kada kupite svježu ribi i očistite je, držite je u hladnjaku maksimalno tri dana, nikako više od toga. Također je trebate svaki dan oprati i provjeriti je li se nakupila krv na kralježnici te to isprati. Domaće lignje se previše ispiru, ali ako nema pijeska ne treba je puno prati i ne treba se skidati koža jer se tako gubi okus. S druge strane dagnje treba isprati nekoliko puta u hladnoj vodi i ukloniti bradu te prilikom kuhanja ne bi trebali koristiti svu vodu koju puste školjke jer je jako slana", dodaje kuhar.

Osim toga, Brajković je istaknuo na što posebno treba paziti pri odmrzavanju ribe i morskih plodova da bi se sačuvala njihova kvaliteta.

"Jedino pravilno odmrzavanje je u hladnjaku. Ribu ili školjke iz zamrzivača najbolje je staviti u posudu i ostaviti u hladnjaku, gdje će se – ovisno o veličini – odmrzavati 12 do 24 sata. To je najsigurniji način jer usporava razvoj bakterija. Nikako se ne preporučuje stavljati ribu u toplu vodu, a posebno je rizično ostaviti je dulje od sat do dva na sobnoj temperaturi jer se tada stvaraju idealni uvjeti za kvarenje", naglasio je.

Također je važno znati kako se pravilno skladišti riba kod kuće te koliko dugo može ostati svježa u hladnjaku. Kuhar Brajković savjetuje da se riba dobro očisti te da se u hladnjaku može držati maksimalno tri dana, ali se mora provjeravati svaki dan, oprati i obrisati. Prilikom zamrzavanja ribu je važno čvrsto omotati prozirnom plastičnom folijom kako bi se istisnuo višak zraka i sačuvala njezina svježina.

Najbolji načini za pripremu ribe

Istrijan je otkrio i da najviše voli pripremati ribu u pećnici: "Tada se zadržava sav sok, povrće i riba oslobađaju svoj prirodni okus, a začini se lijepo upiju – rezultat je savršen i bez greške. Obavezno volim dodati češnjak. Manju ribu najradije pržim vrlo kratko, 20–30 sekundi, kako ne bi izgubila okus i teksturu – to sam naučio još u djetinjstvu i upravo ti okusi su mi najbliži. Najviše volim srdele, ovčice i romb."

"Najbrže mi je pripremiti frigane srdele – to je jednostavno, zdravo i ukusno jelo, pravo domaće, s okusima iz djetinjstva. Volim i ribe poput orade ili brancina pripremati u stilu cevichea: filetiram ribu, začinim je citrusima, maslinovim uljem i soli, ostavim desetak minuta i riba se doslovno topi, a pritom ostaje vrlo zdrava i bogata nutritivnim vrijednostima. Najdulje mi je, pak, trebalo za pripremu rolade od romba s tartufima u lisnatom tijestu. Napravio sam umak od pečenih kostiju romba kojeg sam reducirao, a roladu sam punio mesom romba, blitvom i crnim tartufom, potom sve zapekao i poslužio s umakom – proces je zahtijevao strpljenje, ali rezultat je bio impresivan", zaključio je kuhar Antonio Brajković.

