Najfinije slastice od krušaka: Recepti za sočne kolače koje nećete moći prestati jesti
Kad se zrak ispuni mirisom jeseni, a tržnice preplave sočne kruške, pravo je vrijeme za jednu od omiljenih slastica sezone
Kolači s kruškama klasik su koji je apsolutno neizbježan. Priprema ovih slastica nije samo način da iskoristite okuse sezone, već i prilika da stvorite nešto zaista posebno i ukusno, čime ćete oduševiti obitelj i prijatelje.
Recept za klasični sočni kolač s kruškama
Ovaj recept je esencija jednostavnosti i topline. Mekan i mirisan biskvit savršeno se spaja sa slatkoćom krušaka, stvarajući desert koji podsjeća na dom.
Sastojci:
- 3-4 čvršće kruške
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 120 ml ulja
- 150 ml mlijeka
- 250 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- Prstohvat soli
- Šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kalup za tortu (promjera 24 cm) namastite i pobrašnite. Kruške ogulite, očistite od koštica i narežite na kriške ili kockice.
2. Jaja pjenasto umutite sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Postupno dodajte ulje i mlijeko, neprestano miješajući.
3. U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Prosijte suhe sastojke u smjesu s jajima i lagano sjedinite špatulom.
4. Polovicu smjese izlijte u pripremljeni kalup. Rasporedite polovicu narezanih krušaka. Prelijte ostatkom smjese i po vrhu posložite preostale kruške.
5. Pecite 35-40 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se ohladi prije posipanja šećerom u prahu.
Recept za obrnuti kolač s karameliziranim kruškama
Vizualno impresivan i nevjerojatno ukusan, ovaj kolač s karameliziranim kruškama na dnu postat će zvijezda svake prigode.
Sastojci:
- 4-5 krušaka, prepolovljenih i očišćenih
Za karamelu:
- 100 g šećera
- 50 g maslaca
Za tijesto:
- 2 jaja
- 120 g šećera
- 100 g otopljenog maslaca
- 100 ml mlijeka
- 200 g brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- prstohvat cimeta
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C.
2. U tavi koja može ići u pećnicu (ili u kalupu za tortu) na laganoj vatri otopite šećer dok ne dobije zlatnu boju. Maknite s vatre, dodajte maslac i miješajte dok se ne sjedini.
3. Na dno kalupa, preko karamela, gusto posložite polovice krušaka s prerezanom stranom prema dolje.
4. Umutite jaja sa šećerom. Dodajte otopljeni maslac i mlijeko. Zatim umiješajte brašno, prašak za pecivo i cimet.
5. Pripremljeno tijesto pažljivo prelijte preko krušaka. Pecite 30-35 minuta.
6. Ostavite kolač da se hladi u kalupu 10-ak minuta, a zatim ga pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje. Poslužite toplo.
Recept za čokoladni kolač s kruškama
Sočne kruške i bogata čokolada su spoj iz snova. Ovaj kolač je dekadentan, vlažan i jednostavno neodoljiv.
Sastojci:
- 3 kruške, oguljene i narezane na kockice
- 150 g tamne čokolade
- 150 g maslaca
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 100 g brašna
- 50 g kakaa u prahu
- 1 žličica praška za pecivo
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kalup za pečenje namastite i pobrašnite.
2. Na pari otopite tamnu čokoladu i maslac. Ostavite da se malo ohladi. Jaja i šećer pjenasto umutite. Dodajte ohlađenu smjesu čokolade i maslaca.
3. Pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo te ih prosijte u smjesu. Lagano sjedinite. Na kraju ručno umiješajte kockice krušaka.
4. Smjesu izlijte u kalup i pecite 40-45 minuta. Kolač treba ostati lagano vlažan u sredini.
Recept za kolač s kruškama i bademima
Kombinacija badema i krušaka daje ovom kolaču profinjenu aromu i divnu teksturu. Idealan je uz šalicu kave ili čaja.
Sastojci:
- 3-4 kruške
- 150 g maslaca, sobne temperature
- 150 g šećera
- 3 jaja
- 100 g mljevenih badema
- 150 g brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- Listići badema za posipanje
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Pripremite kalup (namastite i pobrašnite). Kruške ogulite, očistite i narežite na tanke kriške.
2. Kremasto umutite maslac i šećer. Dodajte jedno po jedno jaje, dobro miksajući nakon svakog. Umiješajte mljevene bademe.
3. Dodajte prosijano brašno s praškom za pecivo i lagano sjedinite.
4. Izlijte tijesto u kalup. Po vrhu dekorativno posložite kriške krušaka, lagano ih utiskujući u tijesto. Pospite listićima badema.
5. Pecite oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.
Recept za mirisni kolač s kruškama i začinima
Topli začini poput cimeta, đumbira i muškatnog oraščića savršeno se slažu s kruškama i stvaraju pravi jesenski ugođaj.
Sastojci:
- 3 kruške, narezane na kockice
- 200 g brašna
- 100 g smeđeg šećera
- 2 jaja
- 120 ml ulja
- 1 žličica cimeta
- Pola žličice đumbira u prahu
- Prstohvat muškatnog oraščića
- 1.5 žličica praška za pecivo
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Pripremite kalup za pečenje.
2. U jednoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, smeđi šećer, začine i prašak za pecivo. U drugoj zdjeli umutite jaja pa im dodajte ulje.
3. Mokre sastojke ulijte u suhe i kratko promiješajte, tek toliko da se sjedine. Nemojte previše miješati. Lagano umiješajte kockice krušaka.
4. Smjesu izlijte u kalup i pecite 35-40 minuta.
Recept za brzi jogurt kolač s kruškama
Kad želite nešto slatko, a nemate puno vremena, ovaj jednostavni kolač s jogurtom je savršeno rješenje. Mjeri se na čaše i uvijek uspijeva.
Sastojci:
- 2-3 kruške
- 1 čaša (200 ml) tekućeg jogurta
- 2 jaja
- 1 čaša šećera
- Pola čaše ulja
- 2 čaše glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
Priprema:
1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kruške ogulite i narežite na komadiće.
2. Umutite jaja sa šećerom. Dodajte jogurt i ulje te kratko promiješajte. Na kraju dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i sjedinite smjesu.
3. Umiješajte narezane kruške.
4. Izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje i pecite oko 30 minuta.
Savjeti za savršene kolače s kruškama
Odabir krušaka - Koristite čvršće sorte krušaka poput Konferans, Abate Fetel ili Williams. One će zadržati oblik tijekom pečenja i neće pustiti previše vode. Izbjegavajte prezrele, mekane kruške.
Priprema krušaka - Kruške uvijek ogulite jer im kora može postati žilava. Kako ne bi potamnile nakon rezanja, možete ih lagano pokapati limunovim sokom.
Spriječite tonjenje voća - Ako radite kolač s komadićima krušaka, uvaljajte ih u žlicu brašna prije nego što ih dodate u smjesu. To će pomoći da se ravnomjernije rasporede i ne potonu na dno.
Provjera pečenosti - Najbolji način za provjeru je test čačkalicom. Zabodite je u najdeblji dio kolača (izbjegavajući komad voća). Ako izađe čista, kolač je gotov.
Prilagodite začine - Slobodno eksperimentirajte sa začinima. Uz cimet, odlično idu kardamom, klinčić, anis ili čak malo crnog papra za neočekivanu notu.
