Najfinije slastice od krušaka: Recepti za sočne kolače koje nećete moći prestati jesti

Kolači s kruškama klasik su koji je apsolutno neizbježan. Priprema ovih slastica nije samo način da iskoristite okuse sezone, već i prilika da stvorite nešto zaista posebno i ukusno, čime ćete oduševiti obitelj i prijatelje.

Recept za klasični sočni kolač s kruškama

Ovaj recept je esencija jednostavnosti i topline. Mekan i mirisan biskvit savršeno se spaja sa slatkoćom krušaka, stvarajući desert koji podsjeća na dom.

Sastojci:

3-4 čvršće kruške

3 jaja

150 g šećera

1 vanilin šećer

120 ml ulja

150 ml mlijeka

250 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Prstohvat soli

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kalup za tortu (promjera 24 cm) namastite i pobrašnite. Kruške ogulite, očistite od koštica i narežite na kriške ili kockice.

2. Jaja pjenasto umutite sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Postupno dodajte ulje i mlijeko, neprestano miješajući.

3. U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Prosijte suhe sastojke u smjesu s jajima i lagano sjedinite špatulom.

4. Polovicu smjese izlijte u pripremljeni kalup. Rasporedite polovicu narezanih krušaka. Prelijte ostatkom smjese i po vrhu posložite preostale kruške.

5. Pecite 35-40 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se ohladi prije posipanja šećerom u prahu.

Recept za obrnuti kolač s karameliziranim kruškama

Vizualno impresivan i nevjerojatno ukusan, ovaj kolač s karameliziranim kruškama na dnu postat će zvijezda svake prigode.

Sastojci:

4-5 krušaka, prepolovljenih i očišćenih

Za karamelu:

100 g šećera

50 g maslaca

Za tijesto:

2 jaja

120 g šećera

100 g otopljenog maslaca

100 ml mlijeka

200 g brašna

1 žličica praška za pecivo

prstohvat cimeta

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C.

2. U tavi koja može ići u pećnicu (ili u kalupu za tortu) na laganoj vatri otopite šećer dok ne dobije zlatnu boju. Maknite s vatre, dodajte maslac i miješajte dok se ne sjedini.

3. Na dno kalupa, preko karamela, gusto posložite polovice krušaka s prerezanom stranom prema dolje.

4. Umutite jaja sa šećerom. Dodajte otopljeni maslac i mlijeko. Zatim umiješajte brašno, prašak za pecivo i cimet.

5. Pripremljeno tijesto pažljivo prelijte preko krušaka. Pecite 30-35 minuta.

6. Ostavite kolač da se hladi u kalupu 10-ak minuta, a zatim ga pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje. Poslužite toplo.

Recept za čokoladni kolač s kruškama

Sočne kruške i bogata čokolada su spoj iz snova. Ovaj kolač je dekadentan, vlažan i jednostavno neodoljiv.

Sastojci:

3 kruške, oguljene i narezane na kockice

150 g tamne čokolade

150 g maslaca

3 jaja

150 g šećera

100 g brašna

50 g kakaa u prahu

1 žličica praška za pecivo

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kalup za pečenje namastite i pobrašnite.

2. Na pari otopite tamnu čokoladu i maslac. Ostavite da se malo ohladi. Jaja i šećer pjenasto umutite. Dodajte ohlađenu smjesu čokolade i maslaca.

3. Pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo te ih prosijte u smjesu. Lagano sjedinite. Na kraju ručno umiješajte kockice krušaka.

4. Smjesu izlijte u kalup i pecite 40-45 minuta. Kolač treba ostati lagano vlažan u sredini.

Recept za kolač s kruškama i bademima

Kombinacija badema i krušaka daje ovom kolaču profinjenu aromu i divnu teksturu. Idealan je uz šalicu kave ili čaja.

Sastojci:

3-4 kruške

150 g maslaca, sobne temperature

150 g šećera

3 jaja

100 g mljevenih badema

150 g brašna

1 žličica praška za pecivo

Listići badema za posipanje

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Pripremite kalup (namastite i pobrašnite). Kruške ogulite, očistite i narežite na tanke kriške.

2. Kremasto umutite maslac i šećer. Dodajte jedno po jedno jaje, dobro miksajući nakon svakog. Umiješajte mljevene bademe.

3. Dodajte prosijano brašno s praškom za pecivo i lagano sjedinite.

4. Izlijte tijesto u kalup. Po vrhu dekorativno posložite kriške krušaka, lagano ih utiskujući u tijesto. Pospite listićima badema.

5. Pecite oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Recept za mirisni kolač s kruškama i začinima

Topli začini poput cimeta, đumbira i muškatnog oraščića savršeno se slažu s kruškama i stvaraju pravi jesenski ugođaj.

Sastojci:

3 kruške, narezane na kockice

200 g brašna

100 g smeđeg šećera

2 jaja

120 ml ulja

1 žličica cimeta

Pola žličice đumbira u prahu

Prstohvat muškatnog oraščića

1.5 žličica praška za pecivo

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Pripremite kalup za pečenje.

2. U jednoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, smeđi šećer, začine i prašak za pecivo. U drugoj zdjeli umutite jaja pa im dodajte ulje.

3. Mokre sastojke ulijte u suhe i kratko promiješajte, tek toliko da se sjedine. Nemojte previše miješati. Lagano umiješajte kockice krušaka.

4. Smjesu izlijte u kalup i pecite 35-40 minuta.

Recept za brzi jogurt kolač s kruškama

Kad želite nešto slatko, a nemate puno vremena, ovaj jednostavni kolač s jogurtom je savršeno rješenje. Mjeri se na čaše i uvijek uspijeva.

Sastojci:

2-3 kruške

1 čaša (200 ml) tekućeg jogurta

2 jaja

1 čaša šećera

Pola čaše ulja

2 čaše glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180°C. Kruške ogulite i narežite na komadiće.

2. Umutite jaja sa šećerom. Dodajte jogurt i ulje te kratko promiješajte. Na kraju dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i sjedinite smjesu.

3. Umiješajte narezane kruške.

4. Izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje i pecite oko 30 minuta.

Savjeti za savršene kolače s kruškama

Odabir krušaka - Koristite čvršće sorte krušaka poput Konferans, Abate Fetel ili Williams. One će zadržati oblik tijekom pečenja i neće pustiti previše vode. Izbjegavajte prezrele, mekane kruške.

Priprema krušaka - Kruške uvijek ogulite jer im kora može postati žilava. Kako ne bi potamnile nakon rezanja, možete ih lagano pokapati limunovim sokom.

Spriječite tonjenje voća - Ako radite kolač s komadićima krušaka, uvaljajte ih u žlicu brašna prije nego što ih dodate u smjesu. To će pomoći da se ravnomjernije rasporede i ne potonu na dno.

Provjera pečenosti - Najbolji način za provjeru je test čačkalicom. Zabodite je u najdeblji dio kolača (izbjegavajući komad voća). Ako izađe čista, kolač je gotov.

Prilagodite začine - Slobodno eksperimentirajte sa začinima. Uz cimet, odlično idu kardamom, klinčić, anis ili čak malo crnog papra za neočekivanu notu.

