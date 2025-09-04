Napravite ukusan umak od rajčice za samo pet minuta: 'Jedan dodatak pojačava svježinu'

Mnogi osnovni recepti mogu se poboljšati malim promjenama u sastojcima: domaći temeljac čini umak ukusnijim, ocat umjesto ulja osvježava svježe rajčice, a konzerva crnog graha obogaćuje čokoladni kolač.

Kada je riječ o umaku od rajčice, mnogi smatraju da je kupovni najlakši put do savršene tjestenine. No, brojni kuhari, uključujući Heidi Swanson, ne slažu se s tim. Prema njenim riječima, samo jedan dodatak može običnu konzervu pasirane rajčice pretvoriti u "svjež i sočan" umak, piše Express.

Recept za umak od rajčice za pet minuta

Njezin recept priprema se samo pet minuta i daje svestran, aromatičan umak od rajčice. Tajna je jednostavna: korica limuna pojačava svježinu rajčica, a da umak pritom ne postane previše kisel ili limunast. Maslinovo ulje, obogaćeno češnjakom, ljutom paprikom i solju, dodatno naglašava i produbljuje okus.

Za ovaj recept najbolje su pasirane konzervirane rajčice jer su već u umaku. Ako koristite cijele ili nasjeckane rajčice, potrebno ih je usitniti i kuhati dok umak ne dobije željenu konzistenciju.

Swanson predlaže dodavanje paste od crnih maslina, a ponekad i malo vrhnja na kraju, što značajno mijenja okus umaka i prilagođava ga različitim jelima.

Sastojci:

60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1,5 žličice ljutih papričica, po ukusu

½ žličice morske soli

3 srednja režnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 konzerva (794 g) pasirane rajčice bez dodatnih začina (bosiljak je dopušten)

Korica jednog limuna

Priprema:

U loncu za pirjanje pomiješajte maslinovo ulje, ljutu papriku, sol i češnjak te ga nakon toga stavite na srednje jaku vatru. Miješajte drvenom žlicom dok se smjesa zagrijava, dopuštajući da se okusi prožmu. Kada počne lagano ključati, kuhajte oko 45 sekundi dok ne zamiriši, pazeći da se češnjak ne zapeče kako bi zadržao svoj nježni okus. Dodajte rajčice i lagano pirjajte oko dvije minute, povremeno miješajući kako se ne bi zalijepile za dno lonca i kako bi se ravnomjerno skuhale. Maknite s vatre, pažljivo probajte i po potrebi dodajte još soli. Umiješajte većinu limunove korice i ostavite malo za posipanje na kraju. Poslužite umak preko omiljene tjestenine, dobro promiješajte i pospite preostalom limunovom koricom za svjež i osvježavajući završetak.

