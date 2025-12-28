FREEMAIL
freemail
pohvale najboljima /

Izabran je crème de la crème hrvatskog rukometa: Evo tko je obilježio 2025. godinu

Posebno mjesto u ceremoniji imala je i sudačka struka. Za najbolji sudački par u 2025. godini proglašeni su...

28.12.2025.
21:42
Sportski.net
Igor Kupljenik/mi-press/shutters/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatski rukomet dobio je svoje najbolje pojedince za 2025. godinu, a priznanja su uručena u posebnom ozračju na poluvremenu prve pripremne utakmice reprezentacije protiv Sjeverne Makedonije u Poreču.

Titulu najboljeg hrvatskog rukometaša u 2025. godini ponio je Dominik Kuzmanović, koji je u izboru nadmašio Ivana Martinovića i Marija Šoštarića. Kuzmanović je iza sebe ostavio godinu kontinuiteta, velikih utakmica i odgovornosti koju je nosio i u klupskom i u reprezentativnom dresu, potvrdivši status jednog od ključnih ljudi hrvatskog rukometa.

U ženskoj konkurenciji priznanje je otišlo u ruke Lucije Bešen, koja je proglašena najboljom hrvatskom rukometašicom 2025. godine. U izboru je bila ispred Katarine Ježić i Klare Birtić, a nagrada je potvrda njezine stabilnosti, važnih nastupa i liderske uloge koju je preuzela tijekom godine.

Za najboljeg trenera godine proglašen je Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske reprezentacije. Priznanje dolazi u trenutku kada reprezentacija ulazi u novi ciklus, s pomlađenim kadrom i jasnom vizijom, a Sigurdssonov rad već sada pokazuje smjer u kojem hrvatski rukomet želi ići.

Posebno mjesto u ceremoniji imala je i sudačka struka. Za najbolji sudački par u 2025. godini proglašeni su Tomislav Cindrić i Robert Gonzurek, čime je odana počast konzistentnosti i kvaliteti suđenja na domaćoj i međunarodnoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nadmoćna i sa igračem manje: Odlična obrana Dine Slavića

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaLucija BešenDominik KuzmanovićNagrada
najčitanije
