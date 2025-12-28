Ovakvu hrvatsku rukometnu reprezentaciju nikad niste vidjeli

Pripreme za EP 2026. 0 Hrvatska : 0 Sjeverna Makedonija

Pripreme za Europsko prvenstvo rukometaša, koje će se održati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, već su počele, a hrvatska reprezentacija započet će svoj nastup 17. siječnja u Malmöu protiv Gruzije. Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson odlučio je osloboditi većinu ključnih igrača tijekom prvih priprema zbog naporne sezone, što će otvoriti priliku mlađim igračima da pokažu svoj potencijal. Kakvi će biti rezultati tog pristupa, pokazat će samo vrijeme.

Utakmicu od 20.10 možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

2. siječnja nastavljaju se pripreme u Prelogu

U nedjelju u porečkoj Žatiki, očekuje nas prijateljski susret protiv Makedonije, a nakon Nove godine Hrvatska će nastaviti s pripremama u Prelogu 2 siječnja. Tada će se priključiti i "Nijemci", igrači koji nastupaju u njemačkoj Bundesligi.

Planirana su i dva spektakularna prijateljska susreta s Njemačkom – 8. siječnja u Areni Zagreb i 11. siječnja u Hannoveru, nakon kojih će reprezentacija nastaviti pripreme prije puta u Švedsku. Iako je Sjeverna Makedonija test za mlađe snage, sigurno će biti izazovan protivnik, a pobjeda, iako uvijek poželjna, nije prioritet u prijateljskom susretu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska će nastupiti u "šarenom" sastavu, budući da većina ključnih igrača pridružuje se tek nakon Nove godine, dok će priliku dobiti oni koji se natječu za mjesto u reprezentaciji. Stoga, sastav koji će istrčati na teren Žatike bit će drugačiji, bit će to jedna drugačija Hrvatska kakvu još nismo vidjeli.

'Nismo kompletni, ali u reprezentaciji nema laganih utakmica'

Svaka utakmica na Europskom prvenstvu omogućit će izborniku Sigurdssonu izbor 20 igrača, od kojih će 16 biti odabrano za svaku pojedinu utakmicu. Očekuje se da će Sigurdsson ocijeniti potencijal novih igrača koji se bore za ulazak među udarne snage.

Zadnji trenuci promjena donose izostanak Patrika Martinovića, a umjesto njega pozvan je Petar Krupić. U vratarskoj liniji bit će Slavić, Perić i Toni Matošević, sin Valtera Matoševića, proslavljenog bivšeg rukometnog hrvatskog vratara i najtrofejnijeg Riječanina u svim sportovima. Od ostalih pozicija, lijevo krilo zauzet će Barbić, desno će biti Filip Glavaš i Molc, dok su prednosti na desnoj strani i lijevom krilu rezervirane za Marija Šoštarića, Lovru Mihića i Jelinića.

Na poziciji srednjeg vanjskog bit će Luka Cindrić, s Ivanom Pavlovićem koji će pokušati izboriti više minuta, dok mladi Matko Moslavac i Tokić čekaju svoju priliku. Pavlović još uvijek nije u punom natjecateljskom ritmu jer se mjesecima oporavljao od ozljede i tek se nedavno vratio igranju. Kao alternativa nameće se Berislav Antonio Tokić, koji je nedavno upisao prve nastupe za reprezentaciju. Na desnom vanjskom igraju Svržnjak i Krupić, uz mogućnost povratka kapetana Ivana Martinovića, šutera Matea Maraša i Klarice, koji se oporavlja od ozljede.

"Nismo kompletni, ali u reprezentaciji nema laganih utakmica. Ovo su pripreme za Europsko prvenstvo i tako ih trebamo shvatiti“, poručio je Glavaš, naglasivši kako je cilj zadržati ugled svjetskih viceprvaka.

"Podigli smo ljestvicu i sada je moramo održati. Drago nam je što nas svi ozbiljno shvaćaju, to smo zaslužili“, dodao je, osvrnuvši se i na protivnika.

"Oni su dugo zajedno i dobro se poznaju, dok smo mi u dosta izmijenjenom sastavu. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti u kratkom vremenu sve posložiti.“

Svi ćemo dati sve od sebe, pokušati se dokazati i pobijediti'

'Slična očekivanja ima i Luka Moslavac, koji ističe važnost maksimalnog angažmana'

"Svi ćemo dati sve od sebe, pokušati se dokazati i pobijediti. Na izborniku je da odluči koga će povesti na Europsko prvenstvo. U kratkom vremenu moramo se što bolje pripremiti i odigrati najbolju moguću utakmicu“, rekao je Moslavac.

Sigurdsson naglašava da će prvi dio priprema biti kratak i intenzivan, a pravi test očekuje nakon Nove godine. S obzirom na postojeće ozljede, neki će igrači biti pod povećalom tijekom prvih dana, a cilj je biti potpuno spremni za izazove koji donosi Euro.

Makedonija je u Poreču u najjačem sastavu, s Filipom Kuzmanovskim kao ključnim igračem, dok su neki od bivših lidera, poput Talevskog i Georgievskog, izvan ekipe zbog ozljeda. Trener Lazarov transformirao je makedonsku reprezentaciju koja je sada mlađa i brža, što je pokazano i prošle godine. Makedonija se nada da će biti ozbiljan protivnik na Euru, unatoč teškoj grupi u kojoj se nalaze.

Nakon Poreča, Makedonija će odigrati Yellow Cup u Švicarskoj, gdje će se susresti s Bahreinom, Ukrajinom i domaćinom Švicarskom, čime će završiti svoju pripremu za Euro.

Za spomenuti kako su se Hrvatska i Sjeverna Makedonija do sada susreli 15 puta. Hrvatski rukometaši upisali su 12 pobjeda, dok je Sjeverna Makedonija slavila tri puta. Posljednji put prije 21 godine, u Skoplju, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Glavaš za RTL Danas: 'Radim za mlade i to mi je super, to me ispunjava'