UOČI PRVE PROVJERE /

Na kojem segmentu trenutno Sigurdsson inzistira najviše, što je ključ? 'Tu moramo biti pravi'

Na kojem segmentu trenutno Sigurdsson inzistira najviše, što je ključ? 'Tu moramo biti pravi'
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Uoči utakmice Hrvatska - Sjeverna Makedonija, Maja Oštro Flis razgovara s Valterom Matoševićem

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
28.12.2025.
19:40
Goran Kovacic/pixsell
Uoči prve pripremne utakmice za Europsko rukometno prvenstvo između Hrvatske i Sjeverne Makedonije u dvorani Žatika u Poreču, Maja Oštro Flis, reporterka RTL-a, u društvu je legendarmog Valtera Matoševića, trenera golmana u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i jednim od najtrofejnijih hrvatskih rukometaša ikad. Valter je najtrofejniji riječki sportaš svih vremena.

Utakmicu od 20.10 možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. 

"Sad je EHF uveo u program da od 26 do 30.12 nema igrača koje imaju obveze. Imali smo dva dana, dva dana smo na okupu. Igramo protiv Sjeverne Makedonije koja je došla u komplatnom sastavu, treniraju više od nas."

"U prvom dijelu priprema će naglasak biti na trkačkom dijelu, tu moramo biti pravi, da ne bude problema posebno protiv Skandinavaca. "

Žatika je u potpunosti rasprodana, više od tri tisuće ljudi će gledati utakmicu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska je dobila igrača koji bi mogao eksplodirati na EP-u: 'Pokazao je da može biti taj'

Valter MatoševićMaja Oštro FlisHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Sjeverna Makedonija
