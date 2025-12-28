Na kojem segmentu trenutno Sigurdsson inzistira najviše, što je ključ? 'Tu moramo biti pravi'

Uoči prve pripremne utakmice za Europsko rukometno prvenstvo između Hrvatske i Sjeverne Makedonije u dvorani Žatika u Poreču, Maja Oštro Flis, reporterka RTL-a, u društvu je legendarmog Valtera Matoševića, trenera golmana u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i jednim od najtrofejnijih hrvatskih rukometaša ikad. Valter je najtrofejniji riječki sportaš svih vremena.

Utakmicu od 20.10 možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

"Sad je EHF uveo u program da od 26 do 30.12 nema igrača koje imaju obveze. Imali smo dva dana, dva dana smo na okupu. Igramo protiv Sjeverne Makedonije koja je došla u komplatnom sastavu, treniraju više od nas."

"U prvom dijelu priprema će naglasak biti na trkačkom dijelu, tu moramo biti pravi, da ne bude problema posebno protiv Skandinavaca. "

Žatika je u potpunosti rasprodana, više od tri tisuće ljudi će gledati utakmicu.

