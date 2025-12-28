Sigurdsson nakon prve provjere: 'Vidjeli smo karakter i dobili jasniju sliku'

dojmovi /

Izbornik Dagur Sigurdsson nakon prve pripremne utakmice istaknuo je zadovoljstvo karakterom i zajedništvom momčadi, naglasivši kako su se mladi igrači dobro nosili s odgovornošću. Dodao je da reprezentacija sada ima jasniji pregled kadra za nastavak priprema, dok će se stanje ozlijeđenih i konačne odluke znati nakon ponovnog okupljanja početkom siječnja.

