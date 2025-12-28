Ivan Čupić o (ne)očekivanom junaku: 'Dagur je pogodio s njim. Povukao je pobjednički potez'

Pomlađena, bolje rečeno neviđena hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrala je u Poreču pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i ostvarila pobjedu 26-23 (14-11). Hrvatska rukometna mladost i tri srebrna sa SP-a oduševili su 3500 navijača u Žatiki.

Bila je to provjera po mjeri za mladi sastav, borben i angažiran, ali bez posebne briljantnosti, što je u ovoj fazi priprema bilo i očekivano. Pred izbornikom Daguru Sigurdssonom sada je zadatak da odluči koje će igrače zadržati za drugi dio priprema, koji od 2. siječnja počinje u Prelogu, uz prvu ozbiljniju provjeru 8. siječnja u zagrebačkoj Areni protiv Njemačke.

Hrvatska je s pripremama krenula ranije i to bez većine standardnih prvotimaca koji su još na odmoru, dok je Makedonija u Zagreb stigla u punom sastavu i već u punom pripremnom ritmu. Za Sigurdssona je to bio dodatni izazov jer je morao složiti momčad koja je imala tek dva zajednička treninga, a u kojoj nije bilo ni najavljenog Tina Lučina, jednog od ključnih igrača udarne postave. Ipak, ovakav ogled donio je vrijednu priliku za provjeru rukometaša koji inače rjeđe dolaze u prvi plan, a u budućnosti bi mogli imati važnu ulogu u reprezentaciji.

Legendarni bivši hrvatski rukometaš, sad trener makedonskog Vardara Ivan Čupić, u stručnom komentaru za portal Net.hr ističe što je bio pobjednički potez u ovoj utakmici za Hrvatsku, tko ga je povukao i tko je zaslužan što je šarena Hrvatska imala sigurnost?

"Definitivno, Dagur Sigurdsson povukao je pobjednički, dobitni potez stavivši na gol iskusnog Dinu Slavića koji je imao 15 obrana. Pun pogodak je Dagura Sigurdssona bio što je Dinu Slavića stavio od početka. Vidi se da kad je god trebalo, Dino je imao ekstra potez, a kad to imaš, onda si opušteniji u igri, onda je momčad, igrači, opušteniji. Pa, i kad se pogriješilo, kad je nešto i prošlo, Dino je to skinuo. S njim se te neke naše greškice nisu ni primijećivale", govori Ivan Čupić.

"Prije svega, čestitke našoj Hrvatskoj na pobjedi. Iako se radi o prijateljskoj utakmici, iako je naš mješani sastav nije nikad trenirao dosad, niti se okupio zajedno, uvijek je lijepo dobiti utakmicu, slaviti, radovati se... Neki su dečki dobili prvi put prigodu, šansu, da obuku dres seniorske reprezentacije i lijepo je da se pobijedilo jednu Sjevernu Makedoniju koja je u Poreč doputovala u kompletnom sastavu. To je reprezentacija koja je s izbornikom Lazarovom dvije - tri godine. Tako se ovaj kombinirani sastav Hrvatske pokazao dobar i ovo je dokaz da se radi nešto dobro", dodaje u jednom dahu Čupko.

Čupić ističe i ovo:

"Ne mogu reći da me netko ugodno ili neugodno iznenadio, poznajem sve reprezentativce Hrvatske. Ali, naravno, svi ćemo se složiti, junak pobjede je bio Dino Slavić, apsolutni broj. Od početka nam je davao sigurnost. Vidi se njegovo iskustvo i kroz Zagreb i francusku ligu. Izbornik je pogodio s njim, da nam bude podrška kad nam bude teško. Dino Slavić je opravdao očekivanja, prije svega sebe, ali i cijele momčadi i ugodno iznenadio izbornika. Vodit će se tu borbas do zadnjeg koji će ići kao treći golman s reprezentacijom na EP. Mislim da je on pokazao danas da se može ozbiljno računati na njega, da je uvijek spreman pripomoći."

U Sjevernoj Makedoniji nije bio niti jedan igrač Vardara kojeg vodi Ivan Čupić...

"Nije, uglavnom Alkaloid i Perister, oni čine reprezentaciju Sjeverne Makedonije zadnjih par godina, okosnicu. Ja sam novi u Vardaru pod prije pola godine, a Kiro je već treću godinu izbornik i on je tu reprezentaciju pomladio, ali većina reprezentativaca je iz njegovog kluba Alkaloida. On ih trenira u klubu. Sjeverna Makedonija je zanimljiva reprezentacija, mlada, ali dopali su u jako tešku grupu. Kako će to ispasti za njih, stvarno ne znam. Bitno je za mene kao trenera da imam sve igrače na okupu na pripremama. Bilo mi je lijepše gledati danas Hrvatsku kako pobjeđuje, dečke koji su prvi put tu. Kad je Hrvatska u pitanju, fokus mi je uvijek na Hrvatsku."

Za spomenuti kako je Ljevar sa šest pogodaka predvodio strijelce Hrvatske, a po četiri gola su postigli Matej Svržnjak, Ivano Pavlović i Berislav Tokić. Sjajan je bio vratar Dino Slavić koji je skupio 15 obrana, a jedan sedmerac je obranio i Filip Perić.

Filip Kuzmanovski je predvodio strijelce Sjeverne Makedonije sa sedam golova, a vratar Nikola Mitrevski je imao 13 obrana.

