KURTI JE FAVORIT /

Kosovo opet na izborima: Politolog objasnio kako se može riješiti politička paraliza

Građani Kosova danas su izašli na prijevremene parlamentarne izbore, druge u manje od godinu dana. Iako je stranka premijera Albina Kurtija bila najjača na redovnim izborima u veljači, nije uspjela postići stabilnu većinu u parlamentu što je dovelo do političke paralize. 

I na ovim izborima, koji su održani u 38 općina na Kosovu i u 36 država širom svijeta, Kurtijeva je stranka favorit za pobjedu. 

"Kurti se promijenio podosta kroz razne periode, on se promijenio u rječniku, ponašanju od 9. veljače ove godine, što ostavlja prostor da se misli da gospodin Kurti ipak ima racionalnosti po pitanju snaga i mogućnost sa samoopredjeljenjem. Osim ako građani kažu da samoopredjeljenje ima više od 50 posto glasova, onda on može sam da formira vlast", objasnio je Albinot Maloku, kosovski politolog. 

28.12.2025.
22:55
Ana Mlinarić
KosovoIzboriAlbin KurtiPolitolog
