Zatvaraju se Sveta vrata Vatikana: Evo koliko je ljudi tražilo oprost grijeha

Kao prva, u Rimu su još u četvrtak zatvorena Sveta vrata u bazilici Santa Maria Maggiore, vanjski znak Svete godine Katoličke crkve. Na početku obreda kardinal Rolandas Makrickas, nadstojnik najveće marijanske crkve u Rimu, pomolio se pred lijevim portalom, a zatim ga u tišini zatvorio.

Kroz Sveta vrata ove bazilike u središtu Rima u neposrednoj blizini glavnog željezničkog kolodvora Rima je tijekom protekle godine prošlo više od 20 milijuna hodočasnika. Mnogi od njih su posjetili tu crkvu i kako bi odali počast pred grobom pape Franje koji je preminuo na Uskrsni ponedjeljak i koji je, po vlastitoj želji tamo pokopan, piše Deutsche Welle.

Foto: Eric Vandeville/ipa/sipa Press/profimedia

Takozvana Sveta vrata, velika vrata na četiri papinske bazilike u Rimu su u "normalnim" godinama zatvorena i otvaraju se samo u godinama koje su proglašene svetima. U pravilu bi to trebalo biti svakih 25 godina kako bi svaki vjernik tijekom svog života mogao na hodočašće u Rim barem jednom, možda i dva puta.

No to je teorija, a praksa jest kako su Svete godine one koje papa kaže da jesu: u posljednjih 60 godina je bilo čak 6 Svetih godina jer su osim redovitih, pape Pavao VI. (1966.), Ivan Pavao II. (1983.) i onda papa Franjo (2016.) odredili i izvanredne Svete godine.

Milijuni vjernika oslobođeni svih grijehova?

Prolazak kroz Sveta vrata, prema katoličkom nauku, u povezanosti s ispovijedi i drugim uvjetima, preduvjet je za oprost vremenskih kazni za grijehe. Hodočasnici su za Rim od davnina bili važni izvor prihoda, a za oprost od grijeha je bilo potrebno proći kroz svih četiri vrata papinskih bazilika. Obzirom na opsežne mjere sigurnosti koje se još uvijek provode u Vatikanu, to je redovito značilo i dugo čekanje u repovima.

Foto: Eric Vandeville/ipa/sipa Press/profimedia

Sljedeća Sveta vrata zatvorila su se jučer, u subotu 27. prosinca, u Lateranskoj bazilici – katedrali i sjedištu pape prije nego što je izgrađen kompleks koji nam je danas poznat u Vatikanu. Obred je predvodio kardinal vikar Pape za Rimski biskupiju, Baldassare Reina.

Ove pak nedjelje kardinal James Harvey, kao nadstojnik te papinske crkve, zatvora Sveta vrata bazilike Svetog Pavla izvan zidina u sklopu svečanog bogoslužja. Druga po veličini crkva u Rimu stoji na mjestu gdje je, prema predaji, pokopan apostol Pavao.

Najpoznatija i najposjećenija Sveta vrata, ona u bazilici Svetog Petra, ostaju otvorena još više od tjedan dana za hodočasnike. Na kraju će, prema procjenama organizatora, kroz njih tijekom 54 tjedna proći znatno više od predviđenih 32 milijuna ljudi - već sredinom prosinca je Vatikan objavio kako je do tada bilo toliko hodočasnika. To će onda biti kraj Svete godine koju je otvorio papa Franjo prošlog Badnjaka.

Njegov nasljednik Lav XIV. osobno će predvoditi ceremoniju svečanog zatvaranja brončanih krila bazilike Sv. Petra na svečanosti povodom sveta Tri kralja u utorak 6. siječnja.

