PLAVI PRIORITETI /

Kovačević ne mari za prijelazni rok, 'nabrijan' je samo na Istru: 'Jedva čekam da im vratimo'

×
Foto: Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia

Dinamo u četvrtak igra protiv Genka u Europskoj ligi, a Kovačević ne misli nikoga od igrača čuvati za tu utakmicu

13.2.2026.
17:06
Sportski.net
Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia
Dinamo u subotu od 15 sati na Maksimiru dočekuje Istru u sklopu 22. kola HNL-a. Plavi su nakon remija na Rujevici spustili prednost pred Hajdukom na pet bodova, a susret protiv momčadi iz Pule najavio je trener Mario Kovačević

"Stanje u svlačionici je dobro, imali smo miran tjedan. Najviše smo radili fazu napada, završnicu. Svi se vraćaju osim Bennacera, očekujemo tešku utakmicu, ali znamo da nam u Maksimiru igra samo pobjeda", rekao je Kovačević pa nastavio: 

"Najbitnije je da smo dobro ušli u sezonu, pogotovo u Maksimiru, postigli smo sedam golova u dvije utakmice, želimo tako nastaviti. Znamo što nas čeka, Istra je odlična momčad, uz četiri-pet igrača, koji iskaču. Ali, jedva čekamo da im vratimo za taj poraz u Puli, imamo taj sportski motiv."

'Nemamo što kalkulirati'

Dinamo u četvrtak igra protiv Genka u Europskoj ligi, a Kovačević ne misli nikoga od igrača čuvati za tu utakmicu. 

"Nemamo što kalkulirati, imamo vremena do Genka, imamo još jedan trening do Istre i tada ćemo odlučiti tko će igrati."

Vraća se polako Lisica, ali traje i prijelazni rok. Hoće li biti još dolazaka i odlazaka?

"Drago mi je da je Lisica u punom pogonu. Odlazaka, osim Nevistića, ne bi trebalo biti. Radi se na dolascima, nemam što o tome pričati, u kontaktu sam sa sportskim direktorom i predsjednikom, ali zadovoljan sam s igračima koje imam i uvjeren da ćemo i s njima ostvariti ono što želimo."

POGLEDAJTE VIDEO: Tyson u borbi protiv debljine: Podijelio i osobnu priču koja je donijela traumu njegovoj obitelji

