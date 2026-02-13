Garcia pojasnio situaciju oko Livaje: 'Tu je svaka vijest napola istinita i napola lažna'

Hajduk u nedjelju od 17:45 gostuje kod Osijeka na Opus Areni gdje zatvara 22. kolo HNL-a. Na dan kada Bijeli slave 115. rođendan utakkmicu je najavio trener Gonzalo Garcia.

"Sretan rođendan Hajduku i svim njegovim navijačima. Ne samo onima u Hrvatskoj, već svima u svijetu. Velika je to povijest, s dobrim i lošim trenucima. Dobri će sigurno doći. Čestitke svima koji su dio kluba i koji navijaju za njega. Zbog toga je ovo sretan dan", započeo je Garcia pa se osvrnuo na pitanje o odnosu s Livajom:

"Nisam pričao jer nije bilo problema. Bio je ljut nakon zamjene, ali nije prvi koji se zbog toga naljutio ove godine. Nitko nije sretan kad izađe. Možda misli da je bio loš, možda da ga nisam morao mijenjati. Možda je trener pogriješio i nije ga trebao zamijeniti. Nije napravio ništa specijalno. Nitko koga sam promijenio ove sezone nije reagirao neprofesionalno. Bio je ljut, pa što? Znate kako je ovdje... Svaka vijest je napola istinita, napola lažna. Bio je ljut jer svi žele igrati. Hoće li igrati od početka protiv Osijeka? Vidjet ćemo. Dobro je trenirao ovog tjedna, kao i svi. Vidjet ćemo u nedjelju."

O buri koja se pdigla objavljuenim odlaskom Gorana Vučevića.

"Kada je buka u klubu ili bilo kojoj tvrtki, nikad nije lako. Ne znam cijelu Goranovu situaciju jer sam fokusiran na svoj posao. Vjerujem da će pomagati koliko je i dosad. Sve je mirno i tako će ostati."

U kakvom su stanju almena i Šego?

"Almena još osjeća bolove. Oporavak traje dulje nego što smo mislili, nadamo se da će se brzo vratiti. Šego je trenirao s ekipom, spreman je."

O Osijeku.

"Iznenađenje je da je Osijek na dnu tablice. Dobro su otvorili drugi dio sezone, uz neke pogreške i manjak sreće. Popravili su momčad u prijelaznom roku. Dobili su na brzini, doveli Teklića i Frana Karačića od nas. Kada si u takvoj poziciji, teško je igrati. Vukovar se također dobro bori, ali Osijek ima odličnu ekipu. Sopića znam otprije, ne predobro, ali igrali smo jedan protiv drugoga. Odličan je trener. Sposoban je promijeniti stanje u momčadi, što je napravio u Gorici i što ga je odvelo u Rijeku. Tada nisam bio u Hrvatskoj i nisam ga pratio, ali skoro je osvojio naslov. Agresivni su i njegova ekipa ima osobnost."

Atmosfera je dobra

Veselite se igrati na Opus Areni?

"Čeka nas dugo putovanje, ali zadnji put kad smo ondje igrali, teren je bio odličan. Stadion je prekrasan, najbolji u Hrvatskoj. Sve oko stadiona je onakvo kakvo bi trebalo biti ako želiš napredovati."

Splitski sastav proteklog je tjedna pobijedio Slaven Belupo 2:0 i prekinuo niz od dva uzastopna poraza. Je li atmosfera u momčadi dobra?

"Da, tako je. Uvijek želiš ljudima dati nešto o čemu će govoriti. Ne želim reći da je svaka vijest lažna jer u svakoj ima 50 posto istine, a 50 posto laži. Istina je da, unatoč svemu što se događa, dečki dobro rade i atmosfera je dobra. Volimo kad igrači dobro rade. Teren nije dobar? Nema veze, trude se i rade. Naporno radimo, to je nogomet i na njega smo fokusirani."

Kakav je plan za Osijek i što možete reći o Roku Brajkoviću, koji je dobro odigrao zadnje dvije utakmice?

"Plan igre nikad nije isti. Sličan je po pitanju da idemo po pobjedu. Pritiskat ćemo, ali nikad to ne radimo na isti način. Imamo različite uloge za igrače i način na koji nešto radimo. Ljudi vide 3-1-3 i misle da znaju kako ćemo igrati, ali to je samo slika."

Da imate želju za današnji rođendan Hajduka, koja bi to bila: titula prvaka, novi kamp ili novi stadion Hajduka?

"Zeznuto pitanje. S jedne strane, ljudi žele titulu. Da bi se tome približio, treba popraviti stadion i kamp. Moraš rasti kako bi se mogao natjecati svake godine. Želja bi bila kombinacija svega: prostora za treninge, a oni dovode do boljih igrača i brojnih naslova. Naravno, došao sam osvojiti titulu, znajući da će biti teško jer zaostajemo u puno stvari, ali borit ćemo se."

POGLEDAJTE VIDEO: Tyson u borbi protiv debljine: Podijelio i osobnu priču koja je donijela traumu njegovoj obitelji