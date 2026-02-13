Severina poslala moćnu poruku za Valentinovo i pokazala kako se dominira javnim prostorom
Ova objava dolazi kao smirenje nakon iznimno burnog tjedna za pjevačicu
Hrvatska pop ikona Severina (53) ponovno je dokazala da majstorski vlada javnim prostorom, objavivši na svom Instagram profilu seriju atraktivnih fotografija uz poruku koja odjekuje posebno snažno s obzirom na turbulentne dane koji su iza nje. Na petak trinaesti, samo dan uoči Dana zaljubljenih, pjevačica je svoje pratitelje pozvala na ljubav i najavila nadolazeći koncert, vješto skrećući pozornost s nedavnih javnih prepirki na ono što najbolje radi: glazbu i povezivanje s publikom.
Vruće fotografije i poziv na ljubav
Na tri nove fotografije, koje potpisuje Jelena Balić, Severina pozira u zavodljivom izdanju koje je oduševilo njezine obožavatelje. Odjevena u elegantni crni korzet i guste najlonke, pjevačica je istaknula svoju figuru u umjetničkim pozama pod svjetlom reflektora na jarko crvenoj pozadini. Vizuali odišu samopouzdanjem i glamurom, a prate ih jednostavne, ali efektne riječi.
"Sretan vam danas petak trinaesti i sutra Dan zaljubljenih. Volite se ljudi", napisala je Severina, dodavši kako se raduje susretu s publikom u Crnoj Gori. "Sutra se vidimo u Bemax Areni u Podgorici da vam i osobno čestitam i da zajedno pjevamo i tužne i vesele", poručila je. Njezina objava odmah je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "TOP", "Rođena za sve" i "Ljepotice jedna" samo su neki od izraza divljenja koji su preplavili njezin profil, potvrđujući da njezina karizma ostaje neupitna.
Odmak od kontroverzi i fokus na glazbu
Ova objava dolazi kao smirenje nakon iznimno burnog tjedna za pjevačicu. Naime, početkom veljače našla se u središtu medijske pozornosti zbog javnog sukoba s kolegom Mladenom Grdovićem, koji je uslijedio nakon njezinih komentara o domoljublju na koncertu u Samoboru. Samo dan prije ove objave, 12. veljače, ušla je i u oštru polemiku s bivšom novinarkom Mirjanom Hrgom.
Upravo zbog toga njezin poziv "Volite se ljudi" dobiva dodatnu težinu. Umjesto da nastavi s javnim raspravama, Severina se odlučila okrenuti univerzalnoj poruci ljubavi i podsjetiti na ono što je najvažnije, a to je njezina veza s obožavateljima i glazba koja ih spaja.
Čini se da pjevačica, unatoč izazovima u privatnom i javnom životu, ostaje fokusirana na svoju karijeru, što uključuje i najave novog albuma nakon uspješnih singlova s kraja 2023. i 2024. godine. Ovaj potez još jednom pokazuje Severininu sposobnost da upravlja narativom i da, čak i u jeku kontroverzi, zadrži status jedne od najvećih zvijezda u regiji.
POGLEDAJTE VIDEO: Kim proglasio nasljednicom svoju kćer: Njoj je dopušteno što je zrabanjeno ženama u Sjevernoj Koreji