Stiven Vunić Chef je godine: 'Lijepo je kad pred svim kolegama dobiješ ovakvo priznanje'

Smaragdna dvorana zagrebačkog hotela Esplanade ugostila je deveto hrvatsko izdanje prestižnog gastronomskog vodiča Gault&Millau Croatia 2026. te dodijelila godišnje trofeje najboljima u domaćoj gastronomiji.

Uz brojne uzvanike iz svijeta domaće gastronomije, u Esplanadi su se našla i tri chefa, koje ćemo već u travnju moći gledati na RTL-u i na platformi Voyo, u kulinarskoj pustolovini Igre chefova. Riječ je o Stivenu Vuniću, Tiboru Valinčiću i Toniju Bobanu. A upravo je chef Stiven Vunić bio zvijezda večeri.

Foto: RTL

Titula Chefa godine 2026. ide...

Naime, najvažniji trenutak bilo je proglašenje Chefa godine 2026. Iako isprva nije bio siguran hoće li dobiti prestižnu titulu, upravo je Stiven Vunić (36), vlasnik i chef konobe Zijavica u Mošćeničkoj Dragi, bio osoba večeri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za Net.hr razgovarali smo sa Stivenom, prije i nakon dodjele nagrada u hotelu Esplanada.

Foto: RTL

Na pitanje uoči dodijele, očekuje li neku nagradu, Vunić je rekao kako o tome uopće nije razmišljao: "Uvijek te može iznenaditi tako da do kraja ne znate ishod", kazao je.

Istaknuo je da mu podrška struke i ovaj event puno znače. "Krema ove struke je tu. Uvijek se lijepo svi vidimo jednom godišnje, popričamo i malo se zabavimo. Usput, veselimo se kad netko od nas dobije nagradu i to je stvarno super druženje.

Na pitanje kako ide snimanje RTL-ova showa "Igra chefova", Vunić je iskazao zadovoljstvo: "Pa super ide, super smo ekipa, opušteno je, vrlo su dobri kandidati i na neki način mislim da će ovo stvarno biti jedno osvježenje na našim ekranima."

Najveća podrška, ali i kritika

Chef godine Stiven Vunić kazao je da radi sa suprugom Teom, a priznao je da mu je upravo ona najveća podrška, ali i najveća kritika. “Bez nje bi to teško funkcioniralo… Super se nadopunjujemo i funkcioniramo”, dodao je.

Foto: RTL

Kada je dobio nagradu, priznao je da se osjećao emotivno: "Lijepo je to kad pred svim kolegama dobiješ ovakvo priznanje, tako da na neki način je baš onako emotivno."

Osvrnuvši se na buduće planove istaknuo je da se nada da će sve biti baš kao i ove, uspješne 2026. godine.

Tibor Valinčić i Toni Boban: 'Prazni tanjuri su najbolja nagrada'

Najmlađi Michellinov chef Tibor Valinčić, kojeg će gledatelji također gledati u RTL-ovoj kulinarskoj pustolovini Igre chefova, ističe da je prisustvo na dodjeli nagrada najboljim kuharima Hrvatske velika čast, s obzirom na konkurenciju i kvalitetu okupljenih kuhara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: RTL

"Pa očekujem definitivno dobar provod. Tu je ekipa najboljih kuhara Hrvatske definitivno tako da uvijek bi bila čast, ali vjerujem da tu ima toliko dobrih kandidata da, samo što sam ovdje tu prisutan je već velika čast", rekao je.

Atmosferu na takvim događanjima opisuje kao izuzetno pozitivnu i inspirativnu. Nagrade smatra poticajem za daljnji rad, ali ističe da one nisu glavni motivator; najveća nagrada je zadovoljstvo gostiju, odnosno "prazni tanjuri" nakon posluženog jela.

"Nagrade su uvijek dobrodošle, naravno, a to je neki, ajmo reći poticaj da radimo bolje, ali definitivno nisu razlog zašto ovo radimo", kazao je.

Toni Boban, treći chef iz showa Igre chefova, kaže kako su važne i nagrade struke i krtike gosiju, te naglašava kako su obje vrste priznanja važne za profesionalni razvoj. Osvrnuo se i na mlađe generacije kuhara, napominjući da im je često teško prihvatiti kritiku, ali da je konstruktivna kritika ključna za napredak i kreativnost. Toni je naglasio kako je vrlo važno tko daje kritiku, a ne samo što se govori.

Foto: RTL

"Kritika je dobra ako hoćete saslušati i o njoj razmisliti. Mislim da možeš neku pouku izvući, tako da imamo razne periode gdje smo manje kreativni, više kreativni..."