NASTAVAK PREPUCAVANJA /

Severina žestoko uzvratila Grdoviću: 'Svi znamo da si loš momak...
Foto: Pixsell

Severina odgovorila Mladenu Grdoviću na komentar

11.2.2026.
11:36
Hot.hr
Pixsell
Severina (53) odgovorila je Mladen Grdović (67) porukom: „Svi znamo da si loš momak“, čime je nastavila javno prepucavanje koje se posljednjih dana odvija na društvenim mrežama.

Sve je započelo nakon Severininog koncerta u Samoboru proteklog vikenda, kada je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu o domoljublju, vjeri i atmosferi na svojim nastupima. „Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima – kod mene svi stanu i isti refren“, poručila je, dodavši da o Gospi pjeva iz ljubavi, a ne iz biznisa, te da joj političari ne biraju repertoar.

Nedugo zatim oglasio se Grdović, objavivši fotografiju s Markom Perkovićem Thompsonom (59) uz poruku: „Nemoj Seve. Svi znamo da si dobra cura. Pivali smo svugdi. Marka vole ljudi, tebe, mene, Zeku, Đibu, našeg Olivera i pok. Tomislava. Ovo nemoj sebi dozvoljavati jer nas bacaš sve u vatru… Nemoj da te narod zamrzi“, napisao je, istaknuvši da je Thompson legenda i da publika voli sve njih.

Severina mu nije ostala dužna. Na svom Instagram Storyju podijelila je objavu sa stranice „Seksizam naš svagdašnji“ uz kratku, ali jasnu poruku: „Svi znamo da si loš momak.“ Time je stavila točku na još jednu rundu javne rasprave koja je podijelila pratitelje na društvenim mrežama.

Foto: @severina

SeverinaMladen GrdovićMarko Perković Thompson
