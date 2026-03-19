Premijera okupila poznate: Filip Juričić stigao sa sinom, evo tko se sve pojavio

U zagrebačkom Kazalištu Komedija u srijedu navečer održana je premijera mjuzikla 'Radio Dubrava' inspiriranog pjesmama legendarnog benda Prljavo kazalište, a interes publike bio je ogroman, prve tri izvedbe rasprodane su u rekordnom roku.

Atmosfera u predvorju bila je jednako uzbudljiva kao i na pozornici. Brojni uzvanici i ljubitelji kazališta okupili su se kako bi podržali novi projekt, a večer je protekla u znaku smijeha, susreta i dobre energije.

Radnja mjuzikla vodi publiku u Dubravu 1991. godine, u vrijeme neposredno prije Domovinskog rata. Glavni junak Sokna zajedno s ekipom iz kvarta odlazi na front, ostavljajući iza sebe voljenu djevojku, obitelj i život kakav je poznavao. Emotivna priča o odrastanju, ljubavi i prijateljstvu ispričana je kroz bezvremenske hitove, ali i nove glazbene brojeve koje potpisuju Jasenko Houra, Ines Prajo i Arjana Kunštek.

Premijeru su podržala i brojna poznata lica. Među okupljenima bili su Filip Juričić, koji je stigao sa sinom, kao i Gordan Jandroković i Sandra Elkasević, Jelena Perčin te Sanja Pilić.

