Spektakularni prizori u Zagrebu: Pogledajte kako je bilo večeras

Festival svjetla ponovno je obasjao hrvatsku metropolu i pretvorio njezine ulice, trgove i parkove u spektakularnu pozornicu svjetlosne umjetnosti. Ovogodišnje izdanje održava se od 18. do 22. ožujka, a tijekom pet dana posjetitelji mogu razgledati čak 26 instalacija na 21 atraktivnoj lokaciji u Donjem i Gornjem gradu.

Među najposjećenijim punktovima su Trg kralja Tomislava, Zrinjevac, Europski trg te Trg bana Josipa Jelačića, dok posebnu atmosferu donose i lokacije poput Tunel Grič, Opatovina i platoa Gradec. Grad je tako ponovno postao velika otvorena galerija u kojoj se isprepliću svjetlo, umjetnost i tehnologija.

Posebnu pažnju privlače svjetleći likovi Anooki na Tomislavcu, 3D mapping projekcije na pročeljima povijesnih zgrada te interaktivne instalacije koje posjetitelje pozivaju na sudjelovanje. Jedan od zanimljivijih elemenata festivala je i posebno osvijetljeni tramvaj na glavnom trgu, pretvoren u svojevrsnu “vremensku kapsulu”, dok Gornji grad nudi i atraktivne laser show programe.

Instalacije su otvorene svakodnevno od 18:30 do 23 sata, a ulaz na sve programe je besplatan.