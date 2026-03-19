Boli nju, ali ne doslovno: Bolnica na rubu očaja jer pacijentica već mjesecima odbija otići kući

U neobičnom pravnom slučaju koji već danima privlači pažnju javnosti, jedna bolnica na Floridi potvrdila je informaciju da je podigla tužbu protiv pacijentice koja već pet mjeseci odbija napustiti bolničku sobu.

Prema sudskim dokumentima, liječnici su još 6. listopada 2025. godine utvrdili da pacijentici više nisu potrebne usluge akutne bolničke skrbi, međutim i unatoč tome ona je odlučila da će nastaviti tamo boraviti.

U tužbi se navodi kako je bolničko osoblje uložilo "višekratne napore" kako bi pacijentici pomoglo da sigurno napusti ustanovu, što je uključivalo koordinaciju s članovima obitelji i ponudu prijevoza kako bi ishodila potrebne identifikacijske dokumente.

Međutim, nakon što višetjedni pokušaji nisu urodili plodom, bolnica je 24. studenog pacijentici uručila i pismenu obavijest sa zahtjevom da napusti prostorije te je pritom upozorila na moguće pravne korake.

Budući da se situacija ni tada nije promijenila, TMH je od suda zatražio izdavanje privremene sudske mjere kojom bi se ženi naložio odlazak, pa čak i ovlastio ured šerifa okruga Leon da pomogne u njezinu izmještanju.

Glasnogovornik bolnice odbio je komentirati detalje slučaja uz opasku da ne može raspravljati o aktivnim pravnim pitanjima, ali u tužbi se jasno ističe problem:

"TMH ima ograničen broj kreveta za pacijente. Nastavak boravka tuženice sprječava korištenje kreveta za pacijente kojima je potrebna skrb."

Uz to, bolnica tvrdi da se resursi i osoblje nepotrebno preusmjeravaju kako bi se bavili njezinom kontinuiranom prisutnošću. a sudsko ročište u ovom slučaju zakazano je za 30. ožujka.

Dok se bavi ovim nesvakidašnjim problemom, TMH prolazi kroz najveću promjenu u svojoj povijesti. Ova privatna, neprofitna ustanova daleko je odmakla od svojih skromnih početaka.

Osnovana 23. travnja 1948. godine, bolnica je isprva djelovala u barakama iz Drugog svjetskog rata. No, danas je to golemi zdravstveni sustav sa 772 kreveta koji opslužuje regiju od dvadeset i jednog okruga na sjeveru Floride i jugu Georgije.