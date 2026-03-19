Raspad klana Beckham: Kako je najstariji sin zaratio s obitelji

Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn, godinama je živio pod teretom slavnog prezimena, no nedavnom eskalacijom obiteljskog sukoba pokazao je da je era savršenog imidža jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu definitivno završena.

Tko je zapravo Brooklyn Peltz Beckham?

Brooklyn Beckham odrastao je pod svjetlima reflektora, a javnost ga je pratila od rođenja 1999. godine. Kao najstariji sin nogometne legende i ikone stila, očekivanja su uvijek bila velika. Okušao se u nogometu, ali je odustao s petnaest godina, priznavši da ne može podnijeti pritisak usporedbi s ocem. Uslijedila je karijera modela i fotografa, no i ti su pokušaji naišli na kritike koje su ga uglavnom etiketirale kao produkt nepotizma. Njegova knjiga fotografija 'What I See' postala je predmetom podsmijeha, a kulinarski show "Cookin' With Brooklyn" kritiziran je zbog goleme produkcije i budžeta od sto tisuća dolara po epizodi za, kako su mnogi smatrali, amaterske recepte.

Život mu se iz temelja promijenio kada je upoznao Nicolu Peltz, američku glumicu i kćer milijardera Nelsona Peltza. Njihova veza, okrunjena raskošnim vjenčanjem u travnju 2022. na imanju njezine obitelji, označila je početak nove ere za Brooklyna. Uzevši njezino prezime, postao je Brooklyn Peltz Beckham, signalizirajući da njegova lojalnost sada pripada novoj obitelji.

Pukotine u savršenoj fasadi

Glasine o sukobu između Nicole i njezine svekrve Victorije započele su gotovo odmah nakon vjenčanja. Glavni okidač bila je vjenčanica. Iako se očekivalo da će Nicola nositi kreaciju s potpisom Victorije Beckham, na kraju je odabrala Valentino. Brooklyn je kasnije tvrdio da je njegova majka u 'jedanaesti sat' otkazala izradu haljine, ostavivši ih na cjedilu. No, to je bio samo početak. Prema njegovim riječima, Victoria je na vjenčanju 'otela' prvi ples, plešući s njim na 'neprimjeren način' pred svim gostima.

Napetosti su rasle iz mjeseca u mjesec. Par je preskočio proslavu Davidovog pedesetog rođendana, a u kolovozu 2025. obnovili su bračne zavjete na ceremoniji bez ijednog člana obitelji Beckham. Kap koja je prelila čašu bila je Brooklyn-ova eksplozivna objava na Instagramu u siječnju 2026. godine, u kojoj je optužio roditelje za godine manipulacije i kontroliranja narativa u medijima isključivo radi očuvanja 'Brenda Beckham'. Tvrdio je da su ga prije vjenčanja pokušali natjerati da potpiše ugovor kojim bi se odrekao prava na vlastito ime te da njegova obitelj sadrži 'neautentične odnose' temeljene na performativnim objavama na društvenim mrežama.

Kraj jedne ere

Danas Brooklyn Beckham živi životom koji je, kako tvrdi, sam odabrao. S roditeljima i braćom komunicira isključivo preko odvjetnika, a na društvenim mrežama su se međusobno blokirali. Dok David i Victoria šutnjom pokušavaju sanirati štetu nanesenu njihovom besprijekornom imidžu, Brooklyn se posvetio supruzi Nicoli i njihovim zajedničkim projektima, poput osnivanja azila za pse. Raspad nekoć najskladnije slavne obitelji postao je javni spektakl koji dokazuje da ni milijuni na računu i globalna slava ne mogu kupiti obiteljski mir.

