Bizarni trenutak u Münchenu: Amerikanac donio kapu, pogledajte što piše!

U Münchenu se održava sigurnosna konferencija koja je okupila svjetske lidere te obrambene čelnike iz cijelog svijeta.

U sklopu konferencije održava se niz panela, a na jednom se dogodio bizaran trenutak.

Naime, američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz dao je donio plavu kapu sa sloganom "Make the UN great again" (MUNGA) što na engleskom znači "učinite UN ponovno velikim".

Kapu je dao visokoj povjerenici za vanjsku politiku Europske unije Kaji Kallas.

Slogan na kapi podsjeća na onaj koji je koristio predsjednik SAD-a Donald Trump s natpisom "Make America Great Again" (MAGA) koja je postala zaštitni znak političkog pokreta Trumpa još tijekom njegove predsjedničke kampanje 2016. godine. MAGA kapa je simbolizirala populističku poruku jačanja američke ekonomije, granica i nacionalnog identiteta. S vremenom je prerasla u širi politički i kulturni simbol koji pristaše vide kao znak patriotizma, a kritičari kao simbol polarizacije i kontroverznih politika.

Waltz je sudjelovao u panelu s Kajom Kallas iz EU na temu "Međunarodni poredak između reforme i uništenja". Kallas i Waltz uglavnom su se slagali oko financiranja UN-a, a Waltz je komentirao da UN treba ići na "dijetu".