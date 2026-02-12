U aktualnom sazivu Sabora sjedi osam liječnika: Evo što ih motivira

ZNATE LI? /

Medicinski fakultet završio je u Splitu, danas je saborski zastupnik i radi u zagrebačkoj bolnici. Jedan je od osmero liječnika koji sjede u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora.

"Mislim da liječnici ulaze u politiku da bi oplodili i povećali svoj ugled i napredovali u poslu. Kad gledamo s druge strane, politika treba liječnike da popravi svoj narušeni ugled, jer liječnicima se vjeruje kao menadžerima ili bankarima", kaže Mišo Krstičević (SDP), saborski zastupnik i liječnik.

Liječnici u sabornici nisu novost. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) također je liječnik, a u političkoj karijeri bio je i predsjednik Sabora te ministar zdravstva. Ivana Kekin (Možemo!) diplomirala je medicinu prije 18 godina. Psihijatrica je, a u politiku ju je, kaže, dovela želja za promjenom sustava. Ako želite saznati koji se još liječnici skrivaju u Saboru, pogledajte prilog Leone Šiljeg.