Za spašavanje brojnih života zaslužan je jedan telefonski broj: Zazvonio je gotovo 40 milijuna puta

Obilježava se Dan broja 112, uz dolazak 900 učenika Osnovne škole Milan Brozović. Djeca su imala priliku vidjeti kako rade timovi hitne pomoći, policije, vatrogasaca, HGSS-a i Crvenog križa, uključujući K9 tim s Thomasom, psom koji je spašavao žrtve potresa u Petrinji, Turskoj i Albaniji.

Od 2005. godine broj 112 u Hrvatskoj zazvonio je više od 39 milijuna puta, spašavajući brojne živote, a učenici su kroz praktične vježbe učili kako funkcionira koordinacija službi.

RTL-ova Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Davorom Spevecom (MUP), pomoćnikom ravnatelja Ravnateljstva Civilne zaštite o tome koji ljudi stoje iza broja 112 te o količini posla koje su imali prošle godine.