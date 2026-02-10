FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U SLAVONIJI /

Skupina maloljetnika tukla i ponižavala vršnjaka, gradonačelnik Valpova oštro osudio nasilje

Društvenim mrežama širi se snimka vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u Valpovu, a mi je zbog zaštite žrtve nećemo objaviti.  Na snimci je maloljetnik iz susjednog grada Belišća kojeg je grupa nasilnika tukla, vrijeđala i ponižavala, a sve su snimali i mobitelom. 

Grozan i sramotan događaj uznemirio je građane i Belišća i Valpova, a čelnici obaju gradova osudili su nasilje, tražeći sankcije za nasilnike i zaštitu djece od svakog oblika nasilja.

Iz policije osječko-baranjske potvrdili su nam da je slučaj prijavljen i da se na njemu radi. Kao i u svim slučajevima u kojima su uključeni maloljetnici, policija postupa s posebnim oprezom i ne objavljuje informacije kojima raspolaže. Tako je i u ovom slučaju – nisu nam rekli kakva eventualna saznanja već imaju.

O svemu smo uživo u RTL-u Danas razgovarali s gradonačelnikom Valpova Matkom Šutalom koji je tijekom dana razgovarao s čelnicima grada Belišća.  Više pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.2.2026.
21:49
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx