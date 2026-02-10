Skupina maloljetnika tukla i ponižavala vršnjaka, gradonačelnik Valpova oštro osudio nasilje

UŽAS U SLAVONIJI /

Društvenim mrežama širi se snimka vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u Valpovu, a mi je zbog zaštite žrtve nećemo objaviti. Na snimci je maloljetnik iz susjednog grada Belišća kojeg je grupa nasilnika tukla, vrijeđala i ponižavala, a sve su snimali i mobitelom.

Grozan i sramotan događaj uznemirio je građane i Belišća i Valpova, a čelnici obaju gradova osudili su nasilje, tražeći sankcije za nasilnike i zaštitu djece od svakog oblika nasilja.

Iz policije osječko-baranjske potvrdili su nam da je slučaj prijavljen i da se na njemu radi. Kao i u svim slučajevima u kojima su uključeni maloljetnici, policija postupa s posebnim oprezom i ne objavljuje informacije kojima raspolaže. Tako je i u ovom slučaju – nisu nam rekli kakva eventualna saznanja već imaju.

O svemu smo uživo u RTL-u Danas razgovarali s gradonačelnikom Valpova Matkom Šutalom koji je tijekom dana razgovarao s čelnicima grada Belišća. Više pogledajte u videu