Ukrajinskom sportašu zabranili nošenje oslikane kacige: 'Više nikada se neće natjecati'

U SPOMEN POGINULIMA /

Europa mora obnoviti diplomaciju s Rusijom, poruka je to francuskog predsjednika Emmauela Macrona, koji smatra kako se pregovori o miru i sigurnosti kontinenta ne smiju prepustiti drugima, pa tako ni SAD-u.

Rat i stradavanje Ukrajinaca tema su i u Italiji, nakon što je Međunarodni olimpijski odbor zabranio ukrajinskom sportašu da nosi kacigu oslikanu nastradalim sunarodnjacima.

"Mnogo se toga promijenilo od posljednjih Olimpijskih igara, a ovo je jedna od najgorih promjena. Ti su ljudi izgubili živote, ubijeni su. I oni su sportaši, ukrajinski sportaši. Neki od njih bili su djeca koja se više nikada neće natjecati“, rekao je Vladislav Heraskevič, ukrajinski skeletonac, koji je naumio nositi kacigu na utrci na ZOI.

Međutim, Međunarodni olimpijski odbor zabranio je nošenje kacige jer, objašnjavaju, isticanje političkih, vjerskih ili rasnih poruka nije u skladu sa smjernicama sportskog događaja. Naime, odobrili su mu nošenje crne trake oko ruke. Više pogledajte u prilogu.