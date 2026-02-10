Hrvati opisali kakav bi trebao biti Plenkovićev ministar: Gospođa Danica dala je najbolji komentar

Krenula je procedura za zamjenu dosadašnjeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, čiji je odlazak najavljen sinoć na sjednici Predsjedništva HDZ-a.

Njega bi u Vladi trebao zamijeniti Alen Ružić, kardiolog i ravnatelj KBC-a Rijeka. Deset je godina član HDZ-a koji ga je prošle godine na lokalnim izborima kandidirao za primorsko-goranskog župana. Ružić je već jutros stigao na koalicijski sastanak gdje se predstavio HDZ-ovim partnerima koji čine parlamentarnu većinu.

U Vladi je jutros bio i Marin Piletić, koji je već dugo na meti kritika. Dodatno su se pojačale nakon što mu je Ustavni sud srušio ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, a vrhunac je stigao jučer nakon nove nepravomoćne presude Upravnog suda u Zagrebu prema kojoj će nasljednici osoba, koje su ostvarile pravo na inkluzivni dodatak, dobiti pravo na isplatu.

Procjenjuje se da je takvih oko 15 tisuća slučajeva. Piletićevo ministarstvo jučer je, prije najave smjene, najavilo žalbu na presudu. Premijer Plenković rekao je kako odluka suda nije utjecala na odluku o odlasku, već je riječ o procesu koji je trajao dulje vrijeme. Dodao je kako je Piletić vodio težak resor te je bio iscrpljen, ali i otkrio da se vraća u Sabor. Na sličnom tragu izjave kolega iz Vlade i partnera stižu i danas.

Kakve kvalitete moraju imati ministri?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Kakve kvalitete moraju imati ministri?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste ostavili na Facebook stranici net.hr-a.

Danica Dujmović-Zubrinić ne traži previše od ministara. "Poštenje i realnost s dozom empatije prema narodu", napisala je.

"Prvenstveno bi to trebala biti stručna i moralna osoba kojoj je iskreno stalo do boljitka Hrvatske i svih njezinih građana", tvrdi Marinela Marčetić. I Jadranka Petrić je u sličnim tonovima. "Normalni, da nisu potkupljivi i da nas ne sramote", piše.

Slobodan Kovačić je svjestan sirove realnosti pa kaže: "Ministri su kao vrijeme, uvijek u prolazu." "Da su spremni živjeti cijeli svoj ministarski mandat s prosječnom plaćom", napisao je Mladen Orlić.

"Dosta je da imaju kosu za razdjeljak", kaže Antonijo Bakota. Zdravko Bakovec piše: "Poštena! Moralna i kulturna osoba takvih u HDZ u nema!" Slično razmišlja i Jasmin Stjepanović koji kaže: "Mora imati malu i veliku maturu. Bukvar i čitanku"