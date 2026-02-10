Ovako je Alen Ružić izgledao sa 100 kila više: U 5 godina, bez dijeta, promijenio život sebi i pacijentima

Ravnatelj KBC-a Rijeka i pionir kliničke prehrane Alen Ružić sjest će u ministarsku fotelju koju je do jučer okupirao Marin Piletić. U medijima su se danas pojavile stare fotografije budućeg ministra. Problemi s prekomjernom težinom pratili su ga od malena, a tijekom studija vaga je pokazivala 186 kilograma. Klasične dijete nisu davale dugoročne rezultate, a onda je odlučio da je vrijeme za promjene, piše Jutarnji list.

Proučavao je utjecaj prehrane na zdravlje, a kao specijalist interne medicine, počeo je primjenjivati znanstveno utemeljena znanja o prehrani - prvo na sebi, a potom i u radu s pacijentima. Tijekom pet godina postupno je smršavio 98 kilograma i težinu od tada uspješno održava.

Ružić se danas bavi kliničkom prehranom i često upozorava na prehrambene mitove koji se redovito pojavljuju u javnosti. Brze dijete, popularni "superfood" trendovi i namirnice koje se predstavljaju kao čudesna rješenja, kaže, rijetko imaju stvarno uporište u znanosti.

Glad nije jedini razlog zašto jedemo

Ružić naglašava je je važno razumijevanje ritma obroka, osjećaja sitosti i kvalitete namirnica. Jedan od ključnih problema vidi u brzom jedenju i mekanoj, visoko prerađenoj hrani, koja tijelu ne daje dovoljno vremena da prepozna kada je sito. Prema njegovu iskustvu, glad nije jedini razlog zbog kojeg jedemo.

Emocije, stres i potreba za nagrađivanjem često imaju jednako važnu ulogu, osobito navečer. Upravo zato nagle restrikcije i radikalne dijete najčešće završavaju povratkom kilograma.

Rješenje vidi u dugoročno održivim promjenama - sezonskoj prehrani, jednostavnim obrocima, izbjegavanju industrijski prerađene hrane i umjerenosti u svemu. Iz vlastitog iskustva nastala je i njegova edukativna djelatnost. Ružić je sudjelovao u osnivanju programa prehrambenog savjetovanja i radionica mršavljenja, u kojima se ne govori samo o jelovnicima, nego i o psihološkim navikama vezanima uz hranu.