MINIMALNA NJEGA /

Otporna biljka neizostavna je u mnogim domovima: Izdvojili smo fotografije vaših svekrvinih jezika

Foto: Nada Bednaic
1 /33
Sanseverija, poznata i kao "svekrvin jezik", jedna je od najrasprostranjenijih sobnih biljaka u domovima i uredima. Prepoznatljiva je po uspravnim, čvrstim listovima i iznimnoj otpornosti, zbog čega je čest izbor i za one koji nemaju puno iskustva s biljkama. Uspijeva u različitim svjetlosnim uvjetima te zahtijeva minimalnu njegu, što joj je dodatno osiguralo veliku popularnost.

Biljka potječe iz sušnih područja zapadne Afrike, a nedavno je botanički reklasificirana i danas pripada rodu Dracaena. Osim dekorativne uloge, sanseverija je poznata i po sposobnosti pročišćavanja zraka u zatvorenim prostorima. Zbog svog vertikalnog rasta i jednostavnog izgleda često se uklapa u moderne interijere, pritom ne zauzimajući mnogo prostora.

Naši čitatelji su nam poslali fotografije svojih sanseverija, pogledajte u galeriji koje smo izdvojili.

10.2.2026.
10:56
Magazin.hr
Nada Bednaic
Svekrvin JezikBiljkaBiljka Tjedna
