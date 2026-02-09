Naši brončani futsal junaci nisu očekivali da će im se ovo dogoditi...

Slavlje hrvatskih futsalaša nakon povratka iz Ljubljane ne jenjava. Od osvajanja povijesne brončane medalje na Europskom prvenstvu, proslava je započela još u subotu i nastavila se bez prekida kroz naredne dane.

Po povratku iz Slovenije, reprezentativci su slavili na više lokacija diljem Zagreba, ali i Velike Gorice. Prema dostupnim informacijama, dio momčadi i njihovih bliskih suradnika nedjeljnu je noć proveo u slavljeničkom raspoloženju na Zagrebačkom velesajmu, gdje se slavilo do ranih jutarnjih sati.

Ponedjeljak je u potpunosti protekao u znaku bronce. Hrvatsku futsal reprezentaciju najprije je u Banskim dvorima primio predsjednik Vlade Andrej Plenković, a tijekom dana igrači i stručni stožer bili su gosti i u Gradskoj upravi, gdje ih je ugostio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti dečke i čestitati im na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu. To je prva seniorska medalja u hrvatskom futsalu i njegov najveći uspjeh dosad. Doista smo svi iznimno ponosni, i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj”, poručio je Tomašević.

Dan je zaključen emotivnim dočekom u Rudešu, gdje je domaća publika pozdravila Kristiana Čekola, kao i njegove brončane suigrače Nikolu Gudasića i Antu Piplicu. Na dočeku se pojavio i izbornik reprezentacije, a navijači su uz baklje i glasno navijanje obasjali ulice kvarta, stvarajući atmosferu dostojnu povijesnog uspjeha.

